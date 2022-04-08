李家超參選︱政務司司長未有署任或接任人　林鄭：未收中央通知

國務院今早（8日）宣布接納李家超辭去政務司司長一職，但罕有未同時任命正式接任人，特首林鄭月娥出席例行抗疫記者會時，未清晰表明是會作出署任安排、抑或正式任命接任人。她回應提問時，指關於署任及接任安排都未收到中央通知，認為政務司司長統籌各部門工作，職位懸空對政府工作一定有影響，但社會可以放心，一系列工作目前由相關局長負責，如須更高級官員處理，特首會親自處理。



至於負責確認特首候選人資格的「資格審查委員會」，目前出現因李家超及前民政事務局局長徐英偉離任而致的空缺，林鄭表示，法律要求資審會須有2至4名主要官員，目前正研究委任多一名主要官員出任資審會成員，適當時候會公布。



林鄭：特首官員均不宜評價有意參選人

林鄭重申，自己已將政務司司長任免安排一併呈交中央人民政府考慮，就著任命這一刻未收到通知，但不意味未來3個月不會有新政務司司長。被問及如何評價李家超擔任政務司司長的表現，她回應指，目前已進入選舉期，作為行政長官或官員，都不適合對有意參選的人士進行評價。