特首選舉｜葉劉「有諗過」但無表達　「今次唔參選、將來都唔會」

政界估計今屆特首選舉很大機會採用「澳門模式」，只有一人參選，而政務司司長李家超已經辭職，並表態參選。過去兩屆曾經表態參選，但最終沒有「入閘」的新民黨主席葉劉淑儀，坦言自己「有諗過」參選，但「最終無去表達」。



葉劉淑儀過去曾表態參選特首。（資料圖片/余俊亮攝）

滿足現時工作 考慮自己年紀大

葉劉淑儀接受《am730》訪問時透露，自己「時時都有諗呢個問題：『香港需要點嘅行政長官？點樣帶領香港？」不過她表示，「睇形勢」之後「今年我都無表達」。

葉劉指自己很滿足現時工作，又覺得自己年紀大，「（特首）呢份工作嘅要求、體力要求都好高，可能都係等年輕啲嘅人做」。她說：「如果今次唔參選，將來都唔會，我有第二啲工作做。」

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讚李家超好斯文 心思慎密

目前只有李家超一名熱門人選，大有可能只有一人入閘。曾擔任保安局局長的葉劉淑儀，指李家超給她的感覺「好斯文」，又形容他心思慎密、為人謙虛、人緣好，在政府高層工作多年，絕對有條件擔任下屆特首。

至於外界形容可能出現「武官治港」的局面，葉劉認為管治是團隊工作，要看李家超如何組織團隊，認為可以找財經、金融等不同範疇人士幫忙，包括行政會議成員。