李家超參選｜譚耀宗認擔任競選辦主任　透露李家超稍後「有嘢講」

李家超辭任政務司司長參選下屆特首，在提名踏入第六天，正式獲國務院接納免職。全國人大代表譚耀宗今早（8日）到中環廣場，相信是李家超競選辦公室所在商廈，協助李家超籌備選舉工程。他離開時被問到，何時正式宣布出任李家超選舉辦主任，譚耀宗簡短回答：「都係冇幾耐之前嘅事。」他透露，李家超稍後將見記者，回應國務院接納請辭一事。



國務院今日正式批准李家超辭去政務司司長職務，意味著李家超將在短期內正式展開選舉工程，盛傳擔任其競選辦主任的譚耀宗，今早9時15分左右現身中環廣場，上樓逗留約三小時後離開。

譚耀宗表示自己不是前來開會：「幫吓手姐，選舉都好多工作，暫時冇乜嘢要同大家講。」不過，他則承認自己目前已加入李家超的競選團隊，擔任競選辦主任：「都係冇幾耐之前嘅事。」他又透露李家超稍後將「有啲說話會講講，大家等一陣。」

譚：李主動邀請協助 選舉活動或網上進行

譚耀宗接受電台訪問時，表示是李家超主動找自己幫忙，當時身在深圳，打算之後可直接到北京開常委會、毋須隔離。他指特首選舉影響重大，對香港有深遠影響，所以義不容辭，趕回香港。他又相信，李家超並非精心部署了很久要參選，邀請他協助也是「不久前」的事。

譚耀宗說，即使今次選舉是「一人模式」仍須信任投票，而疫情下的競選工作須考慮防疫規定，會展等場地都未必會批准舉辦大型活動，因此有機會轉為網上形式介紹政綱或進行選舉活動。