李家超參選特首：只有上帝先識晒所有嘢　會邀請各方面人才加入

辭去政務司司長參選特首的李家超，今日（9日）下午2時半將召開網上新聞發布會，正式宣布參選。《香港01》全程直播。

李家超的競選專頁上載了背景圖片，有維港樓景及山脊線，寫有疑似競選口號「同為香港開新篇」。

李家超表示，未來5年是由治及興的關鍵時刻，未來有三方面目標，以結果為目標為解決問題、全面提升香港競爭力，以及奠定香港發展的穩固基石。他稱參選是出於對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責。

李家超指，當選會邀請各方面人才加入，發揮團隊精神，又說「只有上帝先識晒所有嘢」，強調政府需要做到事、有結果。對於被指在經濟、民生方面不認識，他強調自己無包袱，不會偏重某一方面，處事更公平公正。

對於如何與年青人溝通，他指充滿挑戰，但首要是態度真誠，「如果唔嘗試無可能成功」，不止行動上，亦要用心去做。



政商界人脈少 李家超：做事無包袱

【15:09】被問到會否延長現時的土地規劃，李家超說好的政策要繼續，例如北部都會區，認為可以解決部份的土地房屋問題。他表示，希望從速度、成果方面，盡量加快土地房屋的步伐，市民不必再等待，因此從時間、數量都要向正面推進。

【15:05】被問到過往主要在警務處工作，範圍較單一，對金融理解不深，李家超稱，特首要有領導能力，令整個政府做到事，成為有承擔、惠及市民的政府，若當選會充分考慮有不同強項的人士加入政府，發揮「一加一大於二」的精神，整個團隊做到事，為市民帶來幸福。

對於有指他在政商界人脈不深，李家超稱他做事沒有任何包袱，確保政府公平公正處理事情。

【15:00】李家超回應坊間質疑他在很多政策層面不熟悉，強調無人懂得所有事情，相信只有上帝才符合這種要求，「唔係要自己做晒所有嘢，係無可能㗎」。他反駁最重要是建立強大的團隊，自己的班子會吸納學者專家及有熱誠的人，會邀請有有經驗、願景及學識的人士。

他說會令自己的團隊各人都可以發揮所長，不會互相制肘，會做到「一加一大於二」。他說香港是國際城市，自己其中一個政策目標是保持競爭力，而且是與全球不同地方比較，會致力保持香港繼續成為一個吸引人才居住、工作及實現夢想的地方。政府會扮演領導角色，令社會關注應關注的議題，堅守法治，保護人權自由，維持香港的多元活力及包容。

冀新政府「會幹事」、解決問題

【14:56】記者問李家超參選前有否與中央官員接觸，又說有指是中央欽點，問李怎樣看。李家超回應指，作為特區官員與中央不同機構溝通，有利香港利益，又說自己過去的溝通都是本着香港實際情況解釋，並以實際利益為依歸，指中央非常考慮香港意見。

李家超說，自己是本着對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責去參選，亦樂意見到其他人參選，樂意辯論施政理念。

李家超希望未來能給市民能夠做事的政府、有擔當的政府、能夠決問題的政府，令市民能夠有獲得感。

李家超獲國務院批准免去政務司司長一職。（張浩維攝）

提三大方向 以結果為目標

【14:47】李家超發表競選宣言，指未來5年是香港由治及興的關鏈時刻，因此決定參選，承擔歷史使命，期盼看到一個有活力、廣泛團結及社會安寧的香港。他說，未來施政有三大方向，第一是以結果為目標，第二是加強競爭力，第三是奠定香港發展基石。

他稱自己出身基層，明白政府要解決市民問題，未來政府理念及處事方式會有改變，建立共同解決問題的文化。他稱若成功當選，會在愛國者治港原則下，積極與市民互動，制定能解決問題的政策，分享發展紅利。

他指，香港把握好、善用自身優勢和特長，提升在金融、航運、創科等方面的競爭力。他希望為香港開創新篇，創造安定穩定的環境，守住法治這核心價值。