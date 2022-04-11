特首選舉｜消息：李家超料周三報名參選　建制總動員提名滿瀉

「真命天子」李家超上周六（9日）正式宣布參選特首，大批選委主動給予提名票，李家超未親自拜票，提名已經手到拿來，截止周日晚上約收到300張提名票，遠超參選人至少需取得188張提名的門檻，遍布五大界別，「入閘」可謂無難度。

特首選舉提名期最遲本周四（14日）報名，據悉，李家超預料周二（12）、周三（13日）報名參選，屆時至少有500張提名票在手。

今日最新消息指，李家超料周三早上報名參選。



建制總動員支持李家超

自從傳出李家超是「唯一支持人選」後，連日來建制不同勢力紛紛表態，四大地產商亦出聲明支持，未待政綱出爐、拜訪拉票，大批選委已主動到李家超競選辦遞交提名，可說是特首選舉新景象。

李家超獲建制總動員支持，無論是董營、唐營、「梁粉」抑或林鄭支持者，一注獨贏支持李家超，一來避免了建制派再次因為選舉而內耗撕裂，二來選委都心知肚明，中央已經「點燈」。事實上，李家超競選辦亦大有「香港營」色彩，不同陣營皆有代表，這也符合北京對治港者的要求，要善於團結方方面面力量。

競選辦中人：選委提名「多到滿瀉」

過去兩日，政界重量級人士、政黨社團代表已提名李家超參選，包括本身是特首人選的全國政協副主席梁振英、行政會議召集人陳智思；個別界別如紡織及製衣界，17名選委更「 All in」提名李家超。據了解，李家超競選辦整理提名表格後，預料周三（13日）早上到位於中環的展城館交表報名。

有已提名李家超的選委直言，今次選舉結果已經寫在牆上，只看5月8日他獲多少「支持票」當選，但李家超獲群星拱照參選，不代表施政就會變得順暢，選委提名只是「現實需要」，關鍵是李家超上任後，如何有策略地、有智慧地衝破制約經濟民生發展的各種利益藩籬。

有競選辦中人表示，有意提名李家超的選委「多到滿瀉」，電話接過不停，亦有多名選委親到競選辦交表，順道與李家超合照「打卡」，強調雖然是「一人模式」，但選舉工程都不能馬虎。