李家超參選｜兩選委甩轆剔錯界別　或被DQ　張華峰：急離開無留意

特首選舉提名期進入尾聲，前政務司司長李家超今日（13日）遞交786張提名，囊括政商界名人。不過，《香港01》翻查時提名名單時發現，最少兩名選委填錯自己所屬的界別，提名票或無效。



張華峰曾代表金融服務界和立法會成為選委會委員，現時屬於人大政協組別。（資料圖片）

張華峰三屆選委會循不同界別入局

特首選舉提名表格需填寫幾項資料，包括提名對象、提名人中英文姓名、身份證號碼，以及剔選自己所屬界別。

不過，《香港01》發現最少兩人剔錯所屬界別，其中經民聯副主席張華峰，早在2011年成為金融服務界選委，其後晉身立法會，2016年成為第四界別立法會議員選委。不過，張華峰去年在立法會選舉連任失敗，失去議員資格，本身是全國政協委員的張華峰，改為登記第五界別「人大政協」組別。

翻查李家超提名名單，張華峰今次在提名表格錯誤剔選了第一界別。他接受查詢時解釋，自己曾是第一界別選委，最近轉到第五界別，今次填表後「急急腳」離開，沒有留意自己填錯，感謝記者提醒。他表示，可以另填新的提名表格，明早再向李家超提交。

▼李家超4月13日遞交提名表格▼



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林順潮無印象已「轉名」第四界別 將修正資料

至於另一剔錯界別的選委是立法會議員林順潮。林順潮本身是港區全國人大代表，在去年9月的選委會界別分組選舉中，成為第五界別的當然委員。不過，在去年12月的立法會選舉中，他循選委會界別當選立法會議員，按例可在立法會議員所屬的第四界別內登記。根據今年1月26日選舉管理委員會的公告，林順潮已「轉名」成為第四界別的選委，但在提名表格中，林順潮剔了第五界別。

林順潮回覆《香港01》查詢指，記憶中自己去年已登記成為第五界別選委，沒有印象是否已轉換界別，會聯絡選舉事務處提出修正資料。

明天是提名期最後一日，填錯資料的選委或需要向選舉事務處提出修改，以免提名作廢。