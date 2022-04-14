特首選舉︱8大奇人欠缺提名　賴紅梅：選委無膽量　一人劍指2027

特首提名期到了最後一日，暫時只得前政務司司長李家超一人遞交提名，其他早前宣布參選的人士均「無聲氣」。有早前宣布參選人士直言，無任何選委願意見面，認為選委有責任見參選人，亦有人表示會最後衝刺。



冼國林1月宣布參選特首。（資料圖片/梁鵬威攝）

特首選舉未開始提名，已經有多人公開表示有意參選，部份人更有詳細政綱。藍營KOL冼國林1月已經表示參選特首，《香港01》記者連日查詢對方的競選情況，都沒有回應。

賴紅梅批評選委無勇氣提名其他人

曾在記招揮舞「龍泉寶劍」、報稱是前保安員的賴紅梅表示，目前手上提名「一票都無」，無任何一位選委願見她見面，形容自己無法入閘是「香港人的悲哀」，批評選委無勇氣提名其他人，「只識聽中央話，明明有提名票都唔夠膽用，唔肯畀機會我，好悲哀」。她稱早料到無法獲足夠提名，但希望給香港人多一個選擇，不會失望。

胡世全無人覆：選委有責任見參選人

過去兩屆都宣布參首的民建聯前成員、工商物業投資胡世全表示，至今未有任何提名，「選委無意欲見我，傳了幾百個電郵，無人覆，我覺得選委都要檢討，佢哋有責任見參選人」。對於大批選委主動提名李家超，胡世全指令人感覺是「欽點」，最失望是無法與李家超出席選舉論壇，討論其九成八按揭助青年上車建議。不過，胡世全並未言棄，揚言2027年會再考慮參選特首，「參選是鍛鍊，我今次應對傳媒能力都提高。」

▼李家超4月13日遞交提名表格▼



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傅昌權冀選委令選舉變成有競爭

而4月初向傳媒宣布參選的「自由傳道人」傅昌權表示，李家超沒有政綱，但卻得到700多票，而自己有政綱為香港人爭取福利，又提到國安等多個範疇，如果無人提名，由李家超在無競爭之下自動當選，會是香港的悲哀。傅昌權說，會在提名期尾聲告急，又透露早前已聯絡社福界狄志遠以外的其他選委拉票，今天早上會到立法會外爭取提名。他希望選委明白自己不是橡皮圖章，要令今次成為有競爭的選舉。

其他曾對外表示參選特首的人士，還包括撰寫37頁政綱的李稚嘉、上屆曾宣布參選的蕭德良、「珍惜群組」召集人李璧而，以及黃文康。而冼國林和黃文康曾申報選舉開支。