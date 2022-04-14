兩子被指曾與選委共事　李家超：家人不參與選舉工作　無利益衝突

特首選舉參選人李家超今日（14日）早上與法律界及會計界選委會面後見記者。他表示，未來選舉活動將側重於跟不同界別的選委交流、撰寫政綱，並透露將與團隊討論落區細節。

對於有報道指其兩名兒子曾與選委共事或合作，李家超指家人的事不會評論，強調他們不會參與競選工作，亦不會構成利益衝突。



回應兩兒子工作：選舉係我個人嘅事

李家超指，未來的選舉工作會保持與各界別有關的人士及選委交流，收集意見，並且會將時間分配於撰寫政綱上，「我同事同我講，要將啲時間放返多啲喺寫政綱上」，因其知道市民對政綱有期望。

政府今早宣布4月21日將放寬社交距離措施，李家超表示「我當然係會有一啲落區嘅工作」，惟細節及時間分配須與競選辦公室討論，「我亦需要認真去寫政綱㗎喇」。

有傳媒報道指，李家超兩名兒子都在商界與今屆的選委有共事或合作，當中幼子李文駿夥拍透過港區全國政協委員身份晉身選委的商人李勝堆，於東莞設幼稚園。李回應指，感謝家人對其的支持，但「選舉係我個人嘅事」，不會對家人相關情況作評論，又指家人支持他參選，但沒有參與任何選舉工作，強調不涉及任何可能的利益衝突。

2017年10月，李家超獲頒銀紫荊星章，長子李文龍（右一）及妻子林麗嬋（左一）亦有出席見證，三人當時與時任政務司司長張建宗（右二）合照。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

23條立法是上任後工作重點

李家超今日早上與法律界及會計界選委會面，他指法治和專業對於香港十分重要，尤其經歷2019年事件，大家都注意到社會風險，認有了穩固的基石，發展才可無後顧之憂。席間多位知名人士都曾提出意見，如基本法委員會副主任譚惠珠關注本港在國家憲法教育上的不足；委員陳弘毅提到23條立法內容；立法會議員林智遠關注到金融科技發展等。

李家超於總結會面內容時指，會面的啟發性相當大，未來如成功當選，上任後會分析清楚香港的優勢、弱點、機遇和風險。他見記者時補充，法治是本港其中一個穩固的基石以及優勢，會計界亦關乎香港整體的競爭力，團隊會仔細歸納各方面的意見。

被問到23條立法詳情，李家超表示，這將是上任後其中一個重點，而現屆政府已做了一些準備工作，強調各方意見都會考慮，當選後會與相關政策局就草案內容展開討論。