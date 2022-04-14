政務司長懸空｜劉兆佳料涉下屆組班　林鄭不欲非屬意人選做下屬

李家超辭任政務司長參選特首，特首林鄭月娥今日（14日）表示，本屆政府餘下不足3個月任期，收到中央通知不會任命新的政務司長，亦不設署任安排，即該職位會出缺直至6月30日。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，這涉及下屆政府組班安排，若現在任命一名新的政務司長，會引起各方揣測此人會否過渡至下任政府，繼續擔任政務司長，強調任命需行政長官、中央政府及新人選三方面同意，「作為特首，你是否希望一個『你唔想』的人做你下屬？」



劉兆佳：看守政府唔係咁多嘢做

林鄭月娥在記者會承認，政務司長懸空情況罕見，因一般有署任安排，但徵詢後中央認為不作署任是適合，「我都唔反對，可能其中一個考慮，係今日的行政長官曾經擔任過4年政務司長，睇嚟都可以兼顧得到嘅。」

對於為何不作署任安排，劉兆佳指，以往政務司長辭職參選，距離政府任期完結較長，但今次只有不足3個月，若任命新人選，會令人懷疑他在林鄭政府扮演什麼角色。他直言，現屆政府6月底卸任，「看守政府唔係咁多嘢做」，林鄭亦可叫其他官員如財政司長陳茂波分擔工作。被問到林鄭月娥有否可能建議了新司長，但中央決定不任命，劉兆佳表示不作揣測。

財政司司長陳茂波出任資審會主席。

陳茂波掌資審會 劉：工作量不多

李家超辭任政務司長後，候選人資格審查委員會主席出缺，林鄭月娥宣布委任陳茂波擔任主席。劉兆佳指，委員會需要資深官員帶領，由於涉及候選人政治審查，由律政司長鄭若驊出任並不適合，又指資審會工作量不多，「開一次會就搞掂」。他相信，陳茂波擔任資審會主席，跟他在下屆政府會否出任政務司長，並無關係。

至於教育局長楊潤雄出任資審會委員，劉兆佳估計只是填補空缺，「搵邊個局長都無所謂」。