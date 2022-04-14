政務司長換屆前懸空　林鄭認無署任好少見：中央意見我唔反對

因李家超辭職參選下屆特首、而出缺的政務司司長一職，罕有地未在國務院宣布免職同日作新任命或署任，事隔一周，特首林鄭月娥今早（14日）在例行抗疫記者會被追問才交代中央最新決定。她說，早前已將正式任命及署任安排一併交由中央考慮，但接獲中央通知既不按《基本法》作新任命，港府亦依循中央意見不作署任，政務司司長一職將懸空到下屆政府上場。



林鄭表示，此情況無可否認很少見：「因為一般嚟講我哋係有署任安排，就算本人行開兩、三日去内訪外訪，都有署任安排。但徵詢咗中央人民政府嘅意見，佢認為唔作署任係適合，我都唔反對。」她強調政府工作不受影響，其中與立法會的溝通工作已交由特首辦主任陳國基負責。



被問到安排是否反映中央認為現屆班子無合適的政務司司長人選，林鄭未有正面回應。



署任可特首指派 林鄭主動交中央考慮

政務司司長一職出缺，如果要正式任命，須根據《基本法》48條（5）由特首提名人選、再報請中央任命；但如果署任，就可由特首直接決定，正如一般司局長放假時的署任安排。不過，林鄭今次將兩種安排都交由中央考慮，最終決定是既不任命、亦不署任，她解釋原因是本屆任期餘下不足3個月。

採取邊一種方法都一併交畀中央人民政府考慮。早前根據我建議，國務院已喺4月7日法定免去李家超先生政務司司長職務，我亦都依家收到通知，由於現屆特區政府只係剩返不足3個月任期，所以中央人民政府喺呢段時間將不再任命政務司司長，換言之不會援引基本法48條（5）款程序。因為一併考慮咗另外署任安排，我徵詢咗中央人民政府意見後，亦都唔打算做署任安排，換言之，現在到本年6月30日，特區政府政務司司長呢個職位繼續出缺。 林鄭月娥

懸空對政府影響不大：抗疫大家見嘅都係我

林鄭坦承這種情況罕見，但很有信心對政府工作影響不大。她解釋政務司司長法定職能不多，法律上權力主要來自行政長官，如果是由她授權，當然可隨時收回、親自履行；或者援引《釋義及通則條例》另指派公職人員擔任原由政務司司長執行的任務，舉例早前已委任另一主要官員，行使應對疫情的豁免權。

無可否認係好少見嘅情況，因為一般嚟講我哋係有署任安排，就算本人行開兩三日，去内訪外訪都有署任安排，但徵詢咗中央人民政府嘅意見，認為唔作署任係適合，我都唔反對，吓……可能其中一個考慮，今日嘅行政長官曾經擔任過4年半嘅政務司司長，睇嚟都可以兼顧得到，尤其是疫情，我諗呢兩年幾，大家見嘅都係我。 林鄭月娥

被問到政務司司長出缺，會否令疫情失去統帥。林鄭回應指，前年一月已成立高層次抗疫督導委員會，一直由她主持：「當然政務司司長有人填補，係可以分擔到一啲要統籌部門做執行工作，但政策一定喺我主持的督導委員會決定。」她認同，政務司司長可在政策執行上分擔工作，包括成立跨部門工作小組，「或與內地對接下，例如去年傾通關，今年喺深圳對接專班」，但整體疫情防控及工作推展一貫由行政長官負責。

陳國基分擔與內會溝通職責

她續指，過往由政務司司長任主席的政府內部政策委員會，現時改由她做主席，已經召開過會議。至於與立法會內會正副主席每周的會面，已指派了特首辦主任陳國基負責，形容對職位懸空「有晒充足安排」。