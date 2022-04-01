英美報告質疑港自由受損　外交部駐港公署斥抹黑：注定徒勞無功

英、美政府分別發表《香港問題半年報告》及《香港政策法2022》報告，質疑中國政府持續侵蝕港人民主自由和權利，外交部駐港公署發言人今日（1日）發聲明，駁斥兩國對香港事務指手畫腳，詆毀「一國兩制」成功實踐，惡意抹黑香港國安法和新選舉制度，堅決反對和嚴厲譴責，強調英美無論是打「BNO牌」、「法官牌」、「制裁牌」，還是炮製各種粗製濫造、毫無公信力的法案、報告，都注定徒勞無功、一敗塗地。



外交部駐港公署。（外交部網頁圖片）

發言人表示，中國政府是「一國兩制」的創立者、踐行者和維護者，始終堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針。在香港國安法和新選舉制度的護佑下，國家安全和香港安寧得到有力維護，香港居民的權利和自由在安全、穩定、法治的環境下得到更好保障，具有香港特色的民主選舉成功舉行，香港開啟良政善治嶄新篇章。

英國政府向國會提交香港去年7月至12月的半年報告，指中國和香港政府有系統地侵蝕《中英聯合聲明》中予以港人的自由和人權，無理打壓支持民主的媒體。報告序言又強調英國政府會堅持對港人BNO簽證計劃的承諾。

外交部駐港公署發言人指，香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港《基本法》，不是《中英聯合聲明》。但英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊，香港回歸祖國25年來一個又一個的事實，早已讓廣大香港市民和國際社會看清楚，誰是「一國兩制」和港人利益的維護者，誰又是香港繁榮穩定的破壞者。

港區國安法2020年6月實施。（資料圖片）

發言人強調，香港法治在「一國兩制」和《基本法》保障下不斷發展，特區警方和司法機關嚴格依法辦事。英美無視香港法治成功實踐，顛倒黑白，妄圖打著「維護香港法治」的旗號，以政治手法干預和破壞香港司法、抹黑香港法治形象，完全是對法治精神的褻瀆。

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，敦促英美恪守包括「不干涉別國內政」在內的國際法原則和國際關係基本準則，正視香港已回歸中國25年的現實，停止破壞香港法治和司法獨立，停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。