政圈風聲｜李家超政綱趕工中　料少提國安政制　兩大範疇著墨多

特首選舉唯一參選人李家超，未公布政綱已挾786張提名票入閘，當選已無懸念，外界關注其政綱何時出爐，在「以結果為目標」的理念下，有哪些具體政策舉措。接近李家超團隊人士指，李家超經過早段馬不停蹄拜訪後，近日刻意減少拉票活動，預留多些時間撰寫政綱，其中至少有兩大重點，包括解決房屋問題及理順公務員系統。



政綱已完成得「七七八八」

李家超4月9日正式宣布參選特首，在網上記者會提出三大施政理念，即以結果為目標解決不同問題、全面提升香港的競爭力，以及奠定香港發展的穩固基石。李家超至今未公布政綱，只在回應記者提問時，簡單回應對新政府工作方向，例如《基本法》第23條立法是政府首要工作目標、希望現屆政府完成政府架構重組方案、支規規管眾籌活動等。他明言由於時間有限，政綱沒涵蓋的範疇，不代表不關心。

接近李家超團隊人士指，政綱進度已完成得「七七八八」，涵蓋經濟發展、房屋、政府管治等不同範疇，但暫時未定公布日期。競選辦主任譚耀宗早前指，預計月底公布政綱，他昨日表示仍在努力中，未能確定能否於本星期出爐。有競選辦人士指，李家超為人謹慎、務實，不希望提出一些不能落實的政策，或流於口號式，故此政綱仍要反覆討論，著墨較多的是房屋問題，始終這是市民最關心的議題。

李家超。（資料圖片）

今拜訪五大商會

外界關注李家超有何板斧解決房屋問題，據知該部份主要由團結香港基金高級副總裁、立法會議員黃元山操刀，李家超希望有突破新點子，展示政府有具體策略逐步破解房屋問題，但不希望予人感覺與現屆政府政策有衝突，例如「北部都會區」會繼續推行，但始終這是「遠水」，要想方法在短期內增加供應。

另一重點是推動公務員系統改革，連日來不時有選委批評公務員官僚，但「武官」出身的李家超，多次稱讚公務員優秀、行政能力強，但可能因一些程序或系統問題，導致總體力量打了折扣，認為屬系統問題。據了解，李家超的政綱亦會觸及公務員問題，強調要以團隊精神解決問題，提高行事速率，有人亦倡議為公務員設立績效指標（KPI），未知最後會否寫入政綱。

至於國家安全工作，據聞團隊認為國安問題固然重要，但不用提太多，期望以較溫和形象開展新局，而一向是特首參選人必答題的政制發展，相信著墨甚少。李家超今日（18日）拜訪本港五大商會，對外對內通關、稅制等料成重點議題，且看李家超如何回應商界訴求。