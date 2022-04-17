議員質疑官員「遊花園」　李家超：要互相鼓勵　不擔心組班欠人才

特首選舉唯一參選人李家超今日（17日）網上舉行交流會，與立法會議員交流，有議員建議加入關鍵績效指標，監督公務員工作進度。李家超表示，公務員的個人素質及行政能力很強，但在公務員體制的系統、程序、文化方面希望能夠做好一些，同時要對公務員恩威並重。

有議員批評官員「遊花園」或「數夠票就算」，李家超指，會協助同事改變態度，亦希望議員與官員互相鼓勵對方，「態度要真誠、認真及尊重，更重要是要看結果，如果『遊花園』之後無結果，就缺乏互動。」



李慧琼：官員不能只帶議員遊花園

交流會歷時近兩小時，共39名議員發言。民建聯主席李慧琼表示，不希望下屆官員到立法會「只帶議員遊花園，或數夠票就算」，要凝聚民心團結廣大市民，重視地區政綱，解決「老大難」問題。自由黨主席張宇人亦指，官員經常帶他「遊花園」，永遠說不到正題，「很多政府部門數夠票就不理會你」。

選委界議員陳凱欣要求重組政府架構，檢視行政架構分工和職能，提升公務員工作能力，以及優化問責制。自由黨李鎮強關注，本港與内地通關的路綫圖、通關後針對跨境物流、旅遊等業界復業基金、限奶令等規管方面拆墻鬆綁，又認為現時政府政出多門，建議加入關鍵績效指標（KPI），監督公務員的工作進度。民建聯議員顏汶羽關注九龍東興建單軌列車。

謝偉俊：不應一面倒過於強調國家

選委界議員謝偉俊指，現時社會氣氛比較高壓，希望「霹靂手段」之後能夠出現「菩薩心腸」。他指香港作為國際大都會，與西方國家交往時不能一面倒過於強調國家的做法，無論在形象包裝、語言使用方面都需要注意，這樣才能夠展示出香港擁有「一國兩制」的特色，而非只是中國的一個城市。

立法會。（資料圖片）

李家超：公僕行政強 冀系統程序做好些

李家超總體回覆時表示，行政、立法機關一定要有良性互動，才可以創造最大價值，為香港做好事。他希望從行動、態度和結果三方面鞏固關係，積極接觸互動和溝通，和議員多商討政策議案，他自己亦希望議員抱着真誠態度互相幫助。

至於公務員工作和架構，他希望在系統和程序方面改變，以達致「一加一大於二」的效果。不過他指架構重組雖能把權責清晰化，但可能永遠都會有灰色、重疊地帶，所以要適時介入領導。他強調不要吝嗇讚賞，「一句讚賞是推動公務員工作的最大動力，做得好就要表揚。」他不擔心團隊人才的投入，因為熱心服務社會的，大有人在，會平衡團隊各方面專長，互補長短。

李家超承諾當選後會積極向內地傾談通關的看法和要求，雖然預視到會有很多挑戰，但希望在難處中找出共通點，相信總有解決辦法。