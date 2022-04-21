M+博物館重開｜隱喻六四作品下架　陳智思無參與：由專業團隊負責

首階段社交距離措施今日（21日）起放寬，西九文化區M+博物館亦在今日重開，當中至少三幅在希克展廳的作品被更換，包括隱喻六四事件、內地藝術家王興偉的《新北京》。陳智思今早以M+新任董事局主席身分到場館參觀，他指留意到有作品更新，但自己沒有參與，揀選展品由專業團隊負責。



M+博物館去年11月12日開幕，因應第五波疫情爆發，1月初起閉館。希克展廳內原展出內地藝術家王興偉的《新北京》、王廣義的《毛澤東: 紅色方格二號》，以及由希克捐出藏品並親自錄製語音導賞的周鐵海《新聞發佈會III》，今日被發現在重開後下架，換成其他藝術家的作品；內地藝術家艾未未的《洗白》及《長安街》則繼續展出。

陳智思被問及更換展品的準則時，他指相關工作交由專業團隊負責，所有展品都不會有法律風險。