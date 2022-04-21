李家超YouTube被封　陳智思指屬單一事件：政府無需要作反制行動

特首選舉參選人李家超的YouTube頻道昨被封，母企Google指公司須遵守美國制裁法律，身兼李家超競選辦主席團成員的行政會議召集人陳智思認為，頻道被終止運作屬於單一事件，政府無需要採取反制裁措施。



陳智思今日（21日）以M+新任董事局主席到場館實地視察，他指李家超的YouTube頻道被封不影響選舉，選舉工程亦有其他方法可以做到，事件擴大不會對任何人有好處。

對於另一行會成員、資深大律師湯家驊指，YouTube的舉動可能觸犯內地的《反制裁法》，陳智思認為事件當然會引起炒作，「但無需要作出任何行動，而行動未必實際有用，為何要做呢？」

Google母公司Meta昨日表示，李家超仍可繼續使用Facebook專頁和Instagram帳戶，但不能使用任何現存的支付行為服務。