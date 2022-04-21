DSE｜文憑試明天開考　林鄭月娥視察試場　促保障學生和人員健康

中學文憑試（DSE）明天（22日）開考，特首林鄭月娥今日到訪試場之一的金文泰中學，了解校方為保障考生和考務人員健康和安全而作出應對新冠疫情的安排。



林鄭月娥強調，政府定當聯同考評局和學界盡最大努力辦好今年文憑試，保障數百個學校考場和竹篙灣社區隔離設施特別考場內的考生和考務人員的健康和安全。她祝願全體考生考試順利，發揮應有水平，從而做好升學和就業的規劃。



林鄭月娥在教育局副局長蔡若蓮和香港考試及評核局主席容永祺陪同下，了解考生進入考試場地的整個流程和學校實行的多項防疫措施，包括在考生抵校後檢查健康申報表、量度其體溫並核實身份等。

林鄭月娥說，每年文憑試對於數以萬計中六生和自修生的升學和就業均十分重要，因此即使面對新冠疫情的波動和重重挑戰，政府都以順利開考為工作目標，一直與考評局和學界緊密溝通和合作，果斷應對。她指，在中央全力支援和社會各界齊心協力下第五波疫情得以逐步穩控，自3月初達到高峰後呈持續下降趨勢，為文憑試於明日開考創造必要條件。

今年文憑試的報考人數共約5萬，時間表壓縮至3星期，各科的筆試將在明日至5月14日期間舉行，放榜日期維持在7月20日。為了減低試場的感染風險，考生和監考人員須在每天考試前進行快速抗原檢測，取得陰性結果才可進入試場。

圍封強檢可優先檢測 竹篙灣設特別考場

另外，政府安排了多項特別措施，包括讓考生在其住所被「圍封強檢」時可獲優先檢測，盡快得到檢測結果以參加早上的考試；及在竹篙灣社區隔離設施設置特別考場，讓被列為密切接觸者的考生，以及確診而健康狀況許可的考生可選擇在該處應考，同時安排熱線和免費的點對點抗疫的士或小巴，協助考生前往有關隔離設施。