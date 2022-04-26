分析︱李家超選前10天公布政綱　政界憂欠具體理念難監察施政

特首選舉距今不到兩星期，唯一候選人李家超尚未發表政綱，據李家超日前說法，政綱「大部份已經成形」，目標今周內公布。今屆特首選舉由於時間極度壓縮，李家超「真命天子」的身份，甚至要在提名開始後才正式浮面，在一切事情「趕進度」之下，政綱料最快周四（28日）出爐，

有政界人士反映，在現時政治環境下選委當然要支持李家超，但目前仍然不知道李家超到底如何看待社會問題，未能清晰解讀其施政理念，「唔知佢具體想點」，社會大眾亦欠缺時間消化，期望競選團隊再多加努力。



政綱發表離選舉日或只差10天

若李家超在本周四公布政綱，亦即距離正式選舉日只剩10天，社會是否有足夠時間消化內容，值得關注。李家超競選辦主任譚耀宗近日已提早作「期望管理」，指政綱只會是一些大方向，未必很詳細；李家超亦指政綱篇幅有限，會選擇幾個環節重點介紹，即使無介紹亦會是重視的地方。

翻查資料，過去多次特首選舉當選人，政綱發表離正式當選日的時間，分別為：2002年董建華於自動當選前77天發表政綱；2005年曾蔭權於5月25日辭任政務司司長，6月2日發表題為「用心、務實、為香港」的政綱，然後於6月16日自動當選，相距14天，已算最短的一次。

2007年特首選舉，曾蔭權於2月1日宣布競逐連任，同日發表題為「協造新香港，共創好環境」的政綱，詳細列出5年任期的工作方向，共45項政策綱領，其中包括提交政制發展綠皮書，推進政改。他於3月25日當選，與政綱發表相距52日。

2012年，梁振英在選前19日發表政綱全文，但在前一年12月已啟動政綱諮詢會並有具體條目，距離選舉日98天；2017年，林鄭月娥在選前41日，於造勢大會上宣布初步政綱，選前27日公布完整政綱。

因此，無論是過去的「一人模式」，還是對上兩屆有競爭的選舉，李家超公布政綱距離正式選舉日（相信也是其當選日）的日數，都要短得多。

政治人物的候選政綱，是其對市民大眾的承諾，亦是外界監察其工作進度的重要指標，例如《香港01》去年6月，亦曾評估現任特首林鄭月娥任期首四年，政綱中的承諾有哪些已經兌現、有哪些「走數」。

有關李家超政綱內容，近日不同媒體陸續有消息傳出，其中在政府管治方面，會設立副司長、更多副局長及政治助理；房屋方面，傾向續推現屆政府的「北部都會區」及」明日大嶼」計劃，增加土地供應。

新思維主席狄志遠日前批評，李家超競選工作欠缺全盤治港計劃和實質政策。（資料圖片/羅君豪攝）

狄志遠：社會須知道候選人「如何演繹社會問題」

關於此現象，新思維主席狄志遠日前批評，李家超競選工作欠缺全盤治港計劃和實質政策，「看一個人的施政理念，最重要的是看他如何演繹社會問題，但現在完全沒有。他說的『結果為目標』，具體如何操作呢？」他認為，李家超要向公眾證明自己能做實事，更加需要盡快發布完整的政綱、將之化為具體政策，並闡明理念，否則難以說服市民大眾支持。

有選委私下反映，狄志遠說出了不少選委心中的疑惑，從近日李家超回應傳媒時的對答，以至遲遲未有政綱，似乎他在民生政策上「熟書」程度未足，被提問時只能簡單地重申三大方向，即以結果為目標解決不同問題、全面提升香港競爭力等。談到房屋土地問題，亦未能提出什麼具體內容：「林鄭月娥當年至少都提到『置業為主導』、用『土地大辯論』凝聚共識，社會各界同意與否、最後做成怎樣是一回事，但起碼『知道你想點』，現時完全無跡可尋，未來也很難監察。」

李家超。（資料圖片）

蔡子強：無對手較難推動政綱進步

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，對於候選人政綱、日後政府施政監察的力度主要視乎兩個方面，其一是政綱內容有多具體：作為候選人，當然希望為日後施政保留更大彈性，避免作太具體的承諾，當對手政綱詳細而自己較空泛，或者政綱比對手遲太多推出，可能會流失支持，但如今李家超沒有對手，未必有足夠力量驅使他完善政綱。

其二是反對派的實力，他指目前體制內基本上都是建制派，反對派不成氣候，未必有足夠力量鞭策候選人進步。蔡子強說，以目前選舉文化，相信中央特意加重力度支持李家超，完成「完善選舉制度」下的首次特首選舉，因此選委即使心中對李家超有疑問，對其政綱理念未必有足夠了解，也要支持對方。

接近團隊人士：不想開「空頭支票」

不過，有接近李家超團隊的人士反駁，李家超參選時間倉卒，不像梁振英、林鄭般「有政綱有班底」，又指李家超不想開「空頭支票」，提出一些無法完成的政綱，舉例指林鄭當初提出把《防賄條例》第3條及第8條涵蓋特首、訂立檔案法，最終都石沉大海。他希望社會給予李家超時間，當選後李需要與新班子商討工作目標，現時不宜設太多指標，認為首份《施政報告》才見真章。