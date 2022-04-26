長幼仍40萬人未打針　如何再谷針？林鄭：已竭盡所能　真係諗唔到

特首林鄭月娥今日（26日）於行政會議前見記者，談及疫情各項指標正在回落。林鄭自2月15日後，再無於行政會議前見記者，改為例行抗疫記者會，自3月9日起每星期有6天（除星期二行政會議外）主持記者會，直至今月15日舉行最後一次。



林鄭月娥行會前見記者。

新猷谷長幼打針？林鄭：諗唔到仲有咩方法

【10:25】被問到還有什麼方法增加一長一幼疫苗接種的誘因，林鄭指政府已經已經竭盡所能，專家亦呼籲到聲嘶力竭，提供很多數據指有否打針在入院和死亡比率的分別很明顯；政府也提供了很方便的接種服務，包括上門接種。她形容相對其他國家，香港政府在「谷針」方面已「全方位做晒」。

她指目前最大的誘因就是疫苗通行證，本月底會擴展至第2針，下月底會擴展至第3針：「如果唔打針唔去得食飯、唔去得飲茶、唔去得睇戲都唔足夠，我真係諗唔到仲有咩方法。」曾經聽過有人建議給錢鼓勵打針，但如果這樣做，香港可能成為全球首個——至少是極少數有如此做法的地區，而她亦不相信這樣會帶來很大成效。她希望，傳媒更加肩負起角色，用客觀、說服力強的方法，鼓勵市民在這段疫情下降的空窗期打好疫苗，萬一有第6波疫情時，抗擊力也會增強，關閉處所機會更小。

被問到熔斷機制以及香港國際航空樞紐地位的問題，林鄭指香港國際航空樞紐的角色十分重要，本屆政府在這方面不遺餘力，由特區政府政策到國家「十四五」規劃中央的支持，以至大灣區內與珠海機場的合作發展，香港的國際機場都扮演重要角色。她形容，疫情下機場受到的是「短暫影響」，隨著政府逐步放寬外防輸入措施，相信會有「立竿見影」的效果，在機場可以重新見到往時的熱鬧，吸引更多人入境，相關工作會繼續進行。

棄全民強檢？有措施已擬定 未係時候落實

【10:20】被問及「清零」是否無望，以及推行「全民檢測」的計劃，林鄭月娥指在抗疫過程的每一階段，採用甚麼程度的措施視乎大方面考量，要評估措施對社會經濟發展的影響，否則就要「付出好龐大嘅代價」，同時須考慮香港超過700萬人對措施的承受程度，及公共衛生的需要。她透露目前有措施已擬定，但「未係時候可以落實」，會繼續監察並在適當時候向市民公布。

至於確診數字大幅回落，大量社區隔離設施丟空，林鄭月娥指已率先將部份設施交還，包括三幢公屋大廈及兩幢未入伙的過渡性房屋，亦有設施例更改為其他用途，如竹篙灣檢疫中心改為確診中學文憑試考生的考場。她指不會將全部設施關閉，設施將在備用狀態，以確保如不幸再度爆發疫情時使用。

下月准非港人來港 9社區隔離酒店改檢疫用

港府在5月1日起放寬入境香港措施，讓非香港居民飛抵本港，林鄭月娥表示見到隔離酒店預訂有上升趨勢，「但係未去到話咩一房難求。」政府正檢視可否將隔離酒店改為檢疫酒店，正準備將9間酒店共3,000多間房間改為檢疫設施。

暫無意進一步放寬邊境及航班限制措施

【10:16】有記者問到《人民日報》提到「動態清零」是最符合香港實際的策略，政府會否進一步防寬社交距離措施和航班熔斷機制。林鄭月娥說，政府持續檢視疫情發展，按公共衞生、社會需要和市民接受程度調整社交距離措施，香港社會正在復常，若疫情沒有急劇惡化，將按照早前公布三階段放寬防疫措施，預計第二階段於5月中放寬。

鍾劍華離港屬個人自由 人權獎停辦乃私人機構決定

被問到香港民研副行政總裁鍾劍華離港和香港外國記者會停辦人權新聞獎，如何證明香港新聞自由受到保障。林鄭月娥指這兩件事是個別事件，或令人有錯誤觀念，她不會評論事件，有機構停辦獎項是其內部決定，她無法評論事件，至於有人決定離開香港，是行使其出入境自由。

林鄭月娥行會前見記者。

多項指標回落趨穩 料五月中次段放寬限制

【10:00】今日是兩個多月以來首度恢復行會前見記者安排，林鄭指出，從4月15日最後一次例行抗疫記者會後，時隔已經10天，很安慰見到香港疫情更趨穩定，比4月16日新增確診下跌一半有多。其他指標都有可觀的下降，例如污水監察上，人均病毒量比十天前下跌60%；圍封檢測的陽性比率由0.73%跌至0.23%，幅度約為七成；強制核酸檢測的陽性比率，由4月15日的0.61%下跌到0.32%，幅度約一半；病毒即時有效繁殖率沒有反彈跡象；每日時點患病率昨日為0.08%，醫管局治療染疫病人為2,002人，不過有不少都是因為有其他基礎病而仍然住院；深切治療部留院人數昨日為16人，比4月15日大幅下跌。

林鄭指，這些都是良好的勢頭，有利於她3月21日公布的工作，有助香港恢復常態，包括4月19日分階段面授課堂、中學文憑試開考、第一階段社交距離措施放寬。她指，接下來5月都有一些重要決定，包括第二階段的放寬、非香港居民5月可以來港等。

長幼仍40萬人未打首針 林鄭：令人非常擔心

林鄭總結指，穩控疫情出現良好正面局面，香港也可行上復常道路，但要加把勁的是疫苗接種，目前在一長一幼方面，70歲以上人士已打第一針比率為74%；3歲以上小童為66%，換言之這兩個組別仍有約40萬人未打第一針，這令她非常擔心，希望這些未打針人士的家人盡快安排他們打針。