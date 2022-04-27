政府擬規定航空公司預報旅客資料　拒不受歡迎者登機　離港不受限

保安局向立法會保安事務委員會提交文件，計劃下半年制定及提交附屬法例，建立旅客資料的「互動式預報系統」，規定航空公司要在來港航班出發前至少40分鐘，預先提供旅客資料，包括姓名、出生日期、國籍、證件號碼等資料予入境處，當局有權發出指令，即「授權登機」或「拒絕登機」指令，以允許或不允許某乘客或乘組人員登上來港的飛機。

政府強調，享有香港居留權人士不會獲發「拒絕登機」指令，而航空營運商只需就來港航班提供旅客資料，離港航班將不受影響，入境處亦不會要求航空公司就離港航班提供旅客資料。



稱受恐怖主義威脅日增 全球採用預報系統

保安局在文件表示，世界不同地方均受恐怖主義和極端主義日益增加的威脅，而當中航空安全已經成為全球共同關注議題，國際民用航空組織2018年更新了《國際民用航空公約》，要求各國建立預報系統，而全球超過100個國家包括新加坡、美國、英國、加拿大和中國都已經設立預報系統。

文件建議本港採用「互動式預報系統」，在機場及港澳碼頭推行，入境處可預先獲取旅客資料，並即時分析安全風險評估，認為系統可以協助入境處加強對旅客入境檢查及執法的能力，從而阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士乘坐航班進入香港。

當旅客在離境港口辦理登機手續時，航空公司會向入境處傳送資料，系統會即時處理，並將相關指令，如授權登機或拒絕登機，回傳至航空公司，整個流程預計大約4至6秒。

政府強調，享有香港居留權人士不會獲發「拒絕登機」指令。（資料圖片）

如議員支持將申請約3億撥款

保安局表示，有意經立法會先訂立、後審議的程序，在《入境條例 》（第115章）中訂立新的附屬法例。當局估計，系統涉及2.96億元非經常開支，會分4個財政年度支付，而開發系統所需的非經常性開支為8,457.3萬元。如議員支持，政府預計在今年6至7月向財務委員會申請2.96億元撥款，2023年首季開始招標，預計2024年第三季投入運作。