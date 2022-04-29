城際直通車停運｜劉國勳：高鐵通廣州東可取代之　促優化乘車服務

《香港01》綜合不同消息來源，報道港鐵有意短期內解散「城際直通車」的客運部門，受影響員工將調往其他部門繼續工作。民建聯立法會議員劉國勳今日（29日）在電台節目表示，高鐵較城際直通車方便，加上高鐵將接駁廣州東站，認為待疫情過後停運城際直通車，將客源集中至高鐵是合理安排。



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劉國勳指，原本高鐵開通後仍保留城際直通車，主要由於城際直通車能直達廣州東站，但高鐵只能抵達廣州南站。不過，日後高鐵可直抵廣州東站，認為停運城際直通車的做法合理。他說，根據政府早兩、三的數據，在高鐵開通後，城際直通車的客量下跌3成，而且城際直通車使用東鐵路軌，預計停運直通車後，東鐵繁忙時間可增加一至兩班車，有助紓緩目前擁擠的問題。

劉國勳認為，停運城際直通車後，可以吸引更多人使用高鐵，並促通港鐵把握這段疫情時間改善高鐵服務，例如採用地鐵模式，增設「即買票即上車」安排。