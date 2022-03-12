高鐵零乘客收入反增6.7%　港鐵照袋13.63億　田北辰料涉港府補貼

新冠疫情爆發兩年期間，高鐵香港段停運，西九龍站長期停開，去年全年零載客。不過港鐵近日公布業績，顯示高鐵為港鐵帶來13.63億元收入，在零客量情況下收入更按年增長6.7%。

高鐵香港段由港府透過九鐵委託港鐵營運，翻查資料，港府除每年向港鐵支付約8億元的定額款項外，亦涉及客量補貼機制。當高鐵客量未達港府與港鐵協議水平時，需要向港鐵提供補貼，分擔風險。不過當局就相關補貼費用，一直以商業敏感資料為由，未有對外公開。

實政圓桌立法會議員田北辰指，九鐵與港鐵本來要各負擔一半高鐵香港段的「燈油火蠟」營運費用，預計約3億，即九鐵承擔約1.5億元，連同每年固定支付的維修費約8億元，預料餘下約3億元為高鐵客量機制下的補貼費用。他指，該筆款項料只能補回港鐵在高鐵營運成本上的虧蝕，「港鐵唔會（因而）賺好多」，但認為在疫情的特殊情況下，港府要繼續就客量收取補貼不合理。



按港鐵最新業績公告，2021年高鐵在零載客、西九龍站關閉商舖停業下，仍然為港鐵帶來13.63億元進賬，相關收入按年增長6.7%。目前高鐵香港段停擺下，西九站停車場雖有營運，以300元月租供的士長泊，即使全部500個車位租出，一年亦應只能為港鐵帶來180萬元收入。

高鐵香港段去年為港鐵帶來逾13.6億元收入。（港鐵業績報告截告）

據過去公布的高鐵香港段《服務經營權補充協議》，由政府持有的九鐵，要在10年內要固定向港鐵支付總計79.65億元，即每年要向港鐵支付約8億元，應付高鐵香港段的資產更新。另外在「乘客量上下限機制」下，若整年高鐵香港段的實際乘客量，與預期乘客量偏差在15%以上，政府和港鐵會以七比三的比例攤分風險，但預期乘客量數字及補貼金額，一直未有公開。

2018年高鐵香港段通車後，運房局回答時任立法會議員陳淑莊質詢時曾指，九鐵預計可以在高鐵香港段10年經營期内，以協議內預測的乘客量計算，可以從港鐵收回約107億元，形容總計約80億元的定額支付金額，只是「因應會計安排上的需要」。未料本港爆發疫情，乘客量跌至零，政府過去兩年非但沒有收到營利分攤，更要繼續付定額支付金額以及承擔7成虧蝕。

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田北辰︰13億元料為港府按協議支付金額 疫情下要政府繼續補貼並不合理

前九鐵主席、立法會議員田北辰指，九鐵與港鐵本來要各負擔一半「燈油火蠟」的營運費用，預計約3億，即九鐵要支付約1.5億元，連同每年固定支付的維修費約8億元，預料在乘客量機制下再負擔約3億元，與港鐵業績列出的13億元收入差不多，亦是九鐵有按原來協議支付金額。

他說，10年內港府要支付約80億元的固定費用，主要用作應付車站及列車維修翻新，有關款項是「遲早要畀」。至於因乘客量跌穿下限，而承擔的七成風險衍生的補貼，預料只能補回港鐵在高鐵營運成本上的虧蝕，「港鐵唔會（因而）賺好多」。不過他認為，本來有關補貼是視乎「生意好或唔好」，但在疫情下的特殊情況，政府要繼續補貼並不合理，指多個商業處所因應政府要求關閉，政府都從來沒有賠償，「有咩理由賠到足比港鐵」。

對於港府當初就高鐵香港段的營計估算是否「計錯數」，當年曾預料高鐵能賺錢，首10年扣除80億元固定費用後更能賺27億元。田北辰認為，沒有人預料到疫情殺到，「唔止政府損手爛腳，個個都係損手爛腳啦。」

運房局以商業敏感資料為由 不公開補貼金額

港鐵回覆查詢時指，高鐵香港段的財務安排，遵照九鐵和港鐵雙方簽訂的《服務經營權補充協議》的財務安排，包括按照「乘客量上下限機制」，以及由雙方同意，於經營期內向港鐵支付的固定款項等等。運房局回覆，九鐵和港鐵均以商業原則營運，《協議》中的財務安排詳情及計算方式均屬商業敏感資料，不宜公開。

港鐵續稱，雖香港西九龍站自2020年1月30日起關閉，高鐵香港段亦暫停服務，但仍要繼續維持保安、日常管理、以及保養維修等工作，以確保鐵路及車站維持良好狀態，更提升設施及加强人員培訓，務求在關口復通後可以第一時間再次為乘客提供安全可靠、舒適便捷的高鐵服務，指上述工作都需要資金。