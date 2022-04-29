李家超政綱｜蔡子強稱籠統非新構思　劉兆佳：應關注強化執行力

特首選舉唯一候選人李家超的政綱終於出爐，提出強化政府治理能力、在土地房屋供應提速、提效、提量等四大綱領。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，政綱基本回應了中央和社會的關注，與現時政策有相當大延續性，包括「明日大嶼」及「新界北都會」，認為政策異同並非關鍵，各方更應着眼於李所展示膽色、擔當及執行力，令「以結果為目標」的施政理念可得以落實。



中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，政綱内容籠統和「被動」，多項政策均非新構思，只是延續現屆政府倡議；另外觸及政策範疇少，未就社會關注的教育及政制等提出具體政策。不過，在現時的政治環境下，李家超獲中央支持，又是唯一候選人，相信政綱並不影響選舉結果。



劉不期望有具體內容：管治放首位值得肯定

李家超今日公布一份共32頁的政綱，涵蓋四大範圍，包括強化政府治理能力、在土地房屋提速、提效及提量、提升香港競爭力，以及關懷社會和青年。劉兆佳認為，提升政府管治能力和水平是亮點，也是歷屆特首沒有高度重視，李家超將這項工作放於首位，值得肯定。他指，李家超提出加強與中央、內地合作、建構危機應對和動員機制、建設地區組織網絡都是重要工作，應予以肯定。

劉兆佳說，不期望政綱有很具體的內容，因為團隊在成立後，仍須與現屆政府商討，在現階段提出方向性的建議比較實際，社會應關注新一屆政府能否以更強大的管治能力和執行力，貫徹施政承諾。

蔡：中央傾力支持 政綱不影響李當選

關於李家超傾向沿用「三司十五局」架構重組方案，蔡子強指，包括新界北都會等都是現屆政府倡議。劉兆佳則指，李家超辭任前是政務司司長，都有參與這些工作，在政綱中沿用是順理成章，但相信李家超將更著重強化特首辦的統籌及協調能力，令特首辦可更好處理與中央或社會各方面的關係。

蔡子強則說，李家超以往為官多處理保安事務，觸及政策範疇較少。今次選舉是唯一候選人，無對手施壓，令他毋須詳細解釋政綱；加上李家超很遲才決定參選，準備時間不多，政綱明顯是「急就章」，在特首戰前9天才發表是非常遲。