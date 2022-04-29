李家超政綱︱設兩房策工作組　公屋提早上樓：與現屆分別在執行力

唯一特首候選人李家超，選前9天政綱終於出爐，為自己未來五年的施政勾畫「績效指標」，四大綱領中「土地房屋」緊隨「強化治理」之後。他提出成立「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，由司級官員領導，分別負責督導公營房屋事宜、以及協調覓地規劃審批，務求土地房屋供應可以提速、提效、提量。



「行動組」首個任務「公屋提前上樓計劃」，將是李家超上首項短期房策，計劃涵蓋已建成、未有完善社區配套的一至兩幢公屋項目，輪候家庭可以選擇參加、提早入伙，相信可以壓縮一年時間。



李家超強調這兩個行動及統籌組，與現屆政府一些有關土地房屋的「委員會」相比，最大分別是「執行力」，他認為已花了很多時間討論覓地建屋，方案已有、只欠執行，這就是架構設計原意。



李家超出席政綱簡介會。（張浩維攝）

小型公屋項目不等配套 供輪候者提早上樓

李家超指，土地房屋的大政策是精簡程序，提出透過這兩個工作組加強統籌，「公屋行動工作組」負責督導公營房屋建築進度，以及研究公屋提前上樓計劃，行動組將於新政府上任百日內提交相關建議，包括部門分工協調方案、重啟私人參建，及壓縮建築流程，務求提升五年內公營房屋落成量。

「公屋提前上樓計劃」將是最快見效的措施，李家超要求，有一定數量的小型公屋項目在未有全面社區配套前推出，供輪候家庭選擇提早上樓。因社區及交通配套複雜而拖慢的項目，也要以單一標準化設計及規劃加快流程，估計可以壓縮約一年時間。

李：過往多「大辯論」 現在需坐言起行

至於「土地房屋供應統籌組」，將由司級官員領導，由土地「規劃」抓起，統合審批流程，整合及釋放私人土地發展潛力，審視生地變熟地的流程，囊括所有土地發展相關的政策局及部門。工作包括協調各部門制定措施，協助重置及補償受影響棕地營運者等。

政綱提到會重啟及優化私人參建模式，擴大「設計及建造」的採購模式；並會修例精簡及優化土地房屋供應流程，多管齊下整合土地，包括引用《收回土地條例》，與私人土地持分者合作發展。

李家超強調，房屋問題已蹉跎了20多年，過往有很多「大辯論」，但這屆政府是執行的時候，可以繼續辯論，但必須坐言起行。他會建立一個有執行力的政府，精簡程序、有效統籌，「公屋提前上樓計劃」便是運用了創新思維。現任特首林鄭月娥在2017年成立「土地供應小組」，舉行為期5個月的「土地大辯論」，但被批評議而不行。

重啟私人參建模式 持續開發土地建立儲備

李家超在政綱中肯定，香港社會已有解決住屋問題的條件，關鍵只是下定決心，打通土地、規劃、建造及配套各環節，承諾以提速、提效及提量為目標，加快造地建屋速度及縮短公屋輪候時間，並會持續開發土地建立儲備。當中明日大嶼及北都會將可以拓展未來發展及居住空間，新政府會審視棕地及綠化地的可行發展方案，在不同置業階梯增加供應，發展將以基建先行，並會加快推進重要鐵路項目。