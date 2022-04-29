李家超政綱︱北都會為新引擎　建國際創科中心：無創科無未來

特首選舉唯一候選人李家超今日（29日）在灣仔會展發表政綱，在全面提升香港競爭力方面，他倡議六大核心政策，包括發展香港為國際創科中心、以「北部都會區」為新的發展引擎、把握法治優勢及多元自由發展。李家超指，香港要發展成創科中心，形容「無創科無未來」、「香港唔等得」。

政綱提及，香港在金融經濟、法律、人才等方面高度國際化，是香港得以持續發展的核心優勢。香港未來面對外部環境變化，要緊貼世界經濟發展潮流，持續提升國際城市的形象，發掘更多國家脈絡資源，全力鞏固提升競爭力。



李家超發表政綱。（張浩維攝）

競爭力在金融、創科、法治、多元自由

李家超認為，除了要鞏固香港的金融中心地位，提升核心優勢，還須發展香港為創科中心帶動經濟轉型。他指香港要用好「十四五」規劃賦予香港獨有的功能定位，強化全球人民幣業務樞紐功能，豐富離岸人民幣產品和工具，擴大人民幣計價產品體系等，並深化及擴大內地與香港的金融市場互聯互通。他認為，香港須吸引更多先進技術兼具規模的科技企業，推進綠色金融，發展為重要的區域碳交易中心。

未來以創新驅動發展：唔會等、唔等得

李家超表示，政府要以創新驅動發展，壯大實體經濟根基，積極將香港發展成國際創新科技中心，構建國際科研之都帶動經濟轉型。因為全球發展均以創科為重：「無創科就沒未來，香港喺呢方面唔會等、唔等得。」他承諾會拓展政府創科政策，提升整體科研生態圈，吸引內地及國際大型企業在港設立研發及高端生產基地，鼓勵科研轉化成果，推動「再工業化」進程，同時把握大灣區發展，推動與周邊城市產業鏈互補和結合。

新政府以「北部都會區」為新發展引擎，將成立部門專責就北都會規劃和發展作全盤考慮，令市民認識是宜居宜業的高質素生活區。政府會利用北都會和大灣區產生協同效應，塑造香港為文化之都，綜合發展藝術文化和創意產業，創造軟實力和「香港品牌」，加快發展香港成為中外文化藝術交流中心。他表示，要打造西九文化區成為大灣區文化樞紐，帶動香港成為國家級文物及藝術品首選的展出地，並成為表演藝術文化旅遊中心。

現屆特首林鄭任內的最後一份施政報告，宣告全面發展北部都會區，而新田科技城則是重中之重。

北都會為新引擎 將設專責部門規劃發展

李家超在簡介會上也提到，香港應利用法治優勢強化不同法律服務，特別是區域法律爭端解決中心，發展知識產權、海事等法律及爭議解決的高端服務，提升香港作為亞太區國際法律及解決爭議服務中心的地位。他說香港必須發揮所長，才能多元自由發展，提議強化與內地、亞洲及海外的經貿往來，為疫後重振香港國際地位及聲譽做好準備。