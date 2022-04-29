李家超政綱︱吸納港青入法定、諮詢架構　制訂藍圖育成愛國愛港觀

唯一特首候選人李家超今（29日）公布政綱，「四大綱領」中最後一項是共建關愛社會、增加青年上流機會。他表明，上任後會制訂整體青年政策及發展藍圖，協助青年上流，並會設定青年成長及多元發展的不同政策目標，目標是培育愛國愛港、同時具備世界視野的年青一代。

李家超指，會積極吸納青年加入政府法定機構、諮詢架構，為他們參與社會事務提供平台。



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倡加強教師專業操守及培訓

李家超在簡介會特別提到，要幫助青年進入大灣區，協助他們裝備自己，增強競爭力和理想，明白如何規劃個人生涯。他在政綱提出，須為青年提供不同類型及高質的職業培訓、就業機會及創業支援。

新政府將增加港青在國際及內地的實習及交流機會，尤其會支援他們到內地就業及創業，加深不同專業領域在內地的發展，幫助他們了解大灣區及內地對港青的雙創政策。

此外，李家超提出要提高學生的國家意識及民族認同，充實國民教育體系；加強教師專業操守及培訓，表揚德才兼備的教師。