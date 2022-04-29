李家超政綱｜田北辰欣賞青年政策　狄志遠：未體現以結果為目標

特首選舉候選人李家超今日（29日）發表政綱，提出四大綱領，包括提升政府的管治能力、土地房屋提速提效提量、提升香港競爭力，以及建立關愛社會，重視青年發展。實政圓桌立法會議員田北辰表示，完全贊同李家超提出的四大綱領，非常欣賞他提出有助青年向上流動的政策，是歷屆特首鮮有提及。



民建聯立法會議員劉國勳歡迎李家超將北部都會區列為新發展引擎，建議將政府總部遷至北部都會區，建設新中心。



新思維主席狄志遠指，對李家超的政綱隻字不提政制改革感到非常失望，又稱政綱沒有提及目標和時間表，無法體現「以結果為目標」的施政理念。



田北辰建議提供時間表 讓市民監察進度

田北辰指，在政府班子人選方面，他認為「乜都識」的尖子，通常會先顧自己不容易聽意見，又稱若要實現「以結果為本」，需要有時間表，供市民監察進度。他提到，李家超的政綱未有確保基建先行，明日大嶼人工島預計2030年建成，但鐵路2038年才通車，要求李家超追回進度。他又認為，要解決跨代貧窮毋須推行試驗計劃，只需要將教育政策和資源傾斜至基層學生上。

劉國勳建議政府總部遷至北部都會區 加快建設

劉國勳說，李家超的政綱延續了本屆政府一些好的政策，並提出具體做法，強調北部都會區並非由零開始，目前已有規劃。他建議政府走多一步，將政府總部遷至北部都會區，加快建設新中心。對於李家超提出公屋提前上樓計劃，並預計可縮短公屋輪候時間一年，劉國勳認為李家超的估算務實，而且有數據支持，以皇后山邨為例，如要等齊全邨入伙預計也需要一年。不過他指，最重要的是基建先行，公屋提前上樓計劃僅屬短期方法。

梁熙認同強化醫療系統 倡檢視各部門應對疫情能力

民建聯立法會議員梁熙認為，李家超提出優化醫療護理系統，推展基層醫療及加強地區精神健康服務等，是回應社會需求。而政綱提出的檢視和優化醫管局應急機制，梁熙認為應對疫情涉及多個部門，政府應該從更高層次檢視各部門在疫情中的表現，並提出改善建議，才能整體提升本港面對疫症的應變能力。

狄志遠批欠突破性建議 大多延續現屆政府政策

狄志遠批評李家超的政綱「只見樹木，不見森林」，大多是延續現屆政府的政策，沒有針對目前社會情況，提出突破性的建議。他又指，看不到李家超的政綱提及目標和時間表，未能展現「以結果為目標」。

經民聯倡通關 自由黨歡迎採納多項建議

經民聯主席盧偉國說，李家超提出的基建先行相當重要，相信由他帶領的政府會非常着重鐵路項目發展，他對此表示支持。經民聯副主席林健鋒指，新一屆政府要爭取早日與內地通關，並恢復與其他地方的正常往來，同時平衡社會各方聲音，營造良好的營商環境。

自由黨歡迎李家超接納該黨土地房屋建議，採取基建先行的策略，並審視鐵路發展。同時亦樂見提出精簡發展程序，以加快建屋時間。自由黨亦樂見李家超提出發展國際創科中心，並接納強化中醫發展、加強教師專業操守和培訓的建議。

陳祖恒欣喜政綱提再工業化 邱達根指滿足業界訴求

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，對李家超採納業界建議，在政綱中提出推動香港再工業化進程等政策感到鼓舞。他指，李家超提出協助中小企推廣和拓展業務，包括優化「中小企業市場推廣基金」（EMF）等，也是業界一直要求。

科技創新界議員邱達根說，李家超的政綱滿足了業界很多訴求，業界整體上滿意政綱，但他建議重新審視香港科技發展產業和規劃藍圖，並審視各政府部門的科技應用。他亦歡迎政綱提及推動醫療系統數碼化，以及善用科技應對疫情等。

勞聯冀落實改善勞工待遇措施 楊永杰倡公務員薪酬與KPI掛鈎

勞聯立法會議員林振昇、周小松，認同李家超政綱就解決房屋、青年向上流、勞工待遇、產業多元等多項問題，指出明確施政方向。勞聯提出多項關注，認為首先要解決公營房屋供應，此外亦要有更多實質改善勞工待遇的舉措，包括希望最低工資改為一年一檢、設立恒常化失業援助制度、標準工時和防止過勞死立法等。

李家超表示會設百日關鍵績效指標（KPI），楊永杰則關注建議仿效新加坡政府的做法，所有政治委任官員和參與制訂政策的公務員，以及全體公務員的薪酬與其所屬決策局或政府部門的施政績效掛鈎。