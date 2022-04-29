李家超政綱｜盛智文力撐李可重振香港　林建岳：對準深層問題癥結

特首候選人李家超今日（29日）在灣仔會展舉行政綱簡介會，邀請基層市民和選委到場參加，部分選委在簡介會後指滿意目前的施政方針，期望日後有更具體的措施出台。

競選辦主席團成員、蘭桂坊集團主席盛智文則大讚新出爐的政綱，指一個以「結果為目標」的管治團隊正在形成，是歷屆政府未見，形容「香港返嚟喇」。他說，李家超就所有長時間纏繞香港的問題提出了解決方法，香港將可以一如往昔，而李家超可以做得到。

全國政協常委林建岳認為，政綱貼地務實、切實可行、重視變革創新、關顧民生，對準了香港經濟民生問題的癥結，相信可以破解積存多年的深層次矛盾，顯示李家超對香港問題有充分掌握，可加強各界對香港未來發展的信心。



林建岳。(資料圖片)

林建岳：不等配套可上樓 展現革新思維

身兼貿發局主席的林建岳指，綱領重點是突破房屋問題，對於青年發展和基層市民福祉作出了很大承擔，體現了「以民為本」的施政理念。而政綱提出六大方向提升香港競爭優勢，將令國際投資者對香港前景更有信心，林強調，發展是解決香港經濟民生問題的金鑰匙，認為政綱不但鞏固香港的既有的優勢，更有利香港積極入國家發展大局。

他又指，「提早上樓計劃」，展現了革新務實的思維，即使配套未完善下，仍然可以盡快上公屋，是「想方設法縮短公屋輪候時間，回應社會迫切訴求」。

選委評100分讚決心變革

香港島婦女聯會主席金鈴表示，李家超的政綱符合她的期望，給予100分。她又指在政綱以提升政府效能為首個要點，象徵李家超有變革的決心，她又讚揚李家超有廣泛接納各方意見，政綱內容和民生息息相關。

香港教聯會副主席的穆家俊指，滿意李家超團隊目前的政綱方向，希望之後不只有方向性的政綱，會加入更多細節，和有更多對社會問題具針對性的措施。職業為中學教師的穆家俊期望，李家超會增加對大專院校教師的國家教育培訓。

漁農界的何俊賢認為，李家超是個實事求是的人，但在說服選委支持要繼續努力，李家超在投票日9天前才發表政綱，時間倉卒，何俊賢希望大家包容。