李家超政綱｜拆解政綱三大看點　強調執行力突顯與林鄭分野

距離特首選舉投票日只有9日，唯一候選人李家超政綱今日（29日）終於面世，提出四大綱領，包括提升政府管治能力、土地房屋提速提量、全面提升香港競爭力，以及關愛共融。



李家超團隊一早進行期望管理，稱政綱內容屬方向性，結果這份32頁的政綱，不少內容是延續及落實現屆政府政策，市民最關注的房屋問題，亦未見有突破性舉措，增加短期房屋供應。不過，這份政綱可說是集合建制不同陣營意見，而李家超反覆強調執行力，亦刻意突顯與林鄭月娥不同。



李家超在4月13日正式報名，16日後的4月29日公布政綱。（張浩維攝）

林鄭多項政策將延續

李家超4月9日宣布參選特首，4月29日公布政綱，期間舉行多場見面會聽取建議，亦有不同組織到競選辦提交意見書，中間只有3星期撰寫政綱，對本身無班底、無政綱的李家超來說，並非易事。事實上，李家超成為真命天子後，建制不同黨派一致支持，梁營、林鄭營齊為李家超助選，其政綱亦糅合了不同陣營的主張。

李家超沿用前上司、現任特首林鄭月娥的政策，最明顯當然是「明日大嶼」和「北部都會區」繼續推進，政府架構重組亦會「積極參考現屆政府方案」；林鄭任內首推的港人首置上車盤，在李家超政綱亦有提及。此外，李家超提出落實合併普通及高額長者生活津貼，劃一採取較寬鬆的資產上限，其實也是林鄭去年《施政報告》提出的措施。

政綱提出研究在綠化地帶興建老人院舍，則是全國政協副主席、前特首梁振英的建議，梁振英近日亦在Facebook多次重提該項建議。李家超政綱公布後，部份人士及政黨均感謝採納建議，例如自由黨歡迎接納該黨提出採取基建先行的土地發展策略。

解決跨代貧窮試驗計劃 與兒童發展基金理念相似

至於李家超提出解決跨代貧窮試驗計劃，香港社區組織協會副主任施麗珊認為，與現時的兒童發展基金理念差不多。兒童發展基金在2008年成立，鼓勵兒童規劃人生，同年成立的兒童發展配對基金則與商界合作，協助基層青少年向上流動。而《2014年施政報告》亦提到為攜手扶弱基金、兒童發展基金預留撥款，以及與商界和非政府機構合辦「明日之星」計劃，都是協助弱勢家庭兒童向上流動的措施。

從宣布參選日計起，李家超政綱在短短20日內完成，難免未夠仔細，但今次政綱可說是集建制派之大成，這是第一個看點。

李家超政綱提到強化政府治理能力，並檢視部門運作方式。（資料圖片）

強調執行力 諷土地大辯論議而不行

第二大看點，是李家超反覆強調提升政府的執行力。過去政府、公務員屢被批評官僚主義、政出多門，拖慢施政效率。李家超政綱提到強化政府治理能力，上任後100日內，為指定工作定下目標，以訂立「關鍵績效指標」（KPI），回應了社會長期訴求。李家超亦強調要加強部門之間協作，亦檢視部門運作方式、行政程序，減少不必要或重複的環節。

李家超多次強調「以結果為本」，這方面在房屋問題上亦有觸及。李家超提出成立「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，分別負責督導公營房屋事宜、以及協調覓地規劃審批，務求土地房屋供應可以提速、提效、提量。

房屋政策進度尤其顯示提升執行力的決心。現屆政府2017年曾舉行長達5個月的「土地大辯論」，但被批評為議而不行，李家超今日發言時形容，房屋問題已蹉跎了20多年，過往有很多「大辯論」，但下屆政府是執行的時候，可以繼續辯論，但必須坐言起行，頗有突顯自己與林鄭不同的意味。

整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個。（資料圖片）

與地區組織合作 未提區會去留

第三個看點是針對疫情等重大事件，提高地區動員能力。

李家超政綱提出設立動員機制，制定動員級別，強化危機出現時的應急能力，確保危機出現時可盡快反應。此外，政綱亦提出加強與地區組織合作，在18區成立地區服務和關愛隊伍，設系統性義工網絡，在災難時支援政府的地區工作。

區議會辭職潮後 地區工作能力薄弱

其實自從區議員大規模辭職潮之後，地區雖然有各種建制社團，但執行力量較差，亦未能統一、快速工作，在應對疫情初期作用不大。林鄭亦曾引述內地專家的意見，指香港社區組織能力較弱，未能達到全民篩查的根本目標。李家超汲取疫情慘痛教訓，針對問題加強地區動員能力，並加強公務員應急機制，有利於應付下次重大天災人禍。不過，其實上述職能本由區議員肩負，李家超在政綱完全無交代區議會去向，反而提到成立18區服務隊，但義工和代議士始終本質有別，新特首有需要交代如何加強地區治理。

4月4日，深水埗民政事務處和油尖旺民政事務處聯同非政府機構向露宿者派發「防疫服務包」。（政府新聞網圖片）

有「國家隊」選委表示，李家超政綱四平八穩，不少政策都無具體目標，包括告別劏房時間表、公屋輪候時間，認為政綱講了很多「一定啱」的說話，例如全面發揮為國際創科中心，但暫未看到詳情。有競選辦中人說，政綱準備時候倉卒，部份政策難以具體，亦要保留彈性予李家超與新班子商討，制定KPI，相信外界可看到李家超施政作風與現屆政府不同，強調以團隊精神解決問題。