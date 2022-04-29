李家超政綱｜拆解政綱三大看點 強調執行力突顯與林鄭分野
距離特首選舉投票日只有9日，唯一候選人李家超政綱今日（29日）終於面世，提出四大綱領，包括提升政府管治能力、土地房屋提速提量、全面提升香港競爭力，以及關愛共融。
李家超團隊一早進行期望管理，稱政綱內容屬方向性，結果這份32頁的政綱，不少內容是延續及落實現屆政府政策，市民最關注的房屋問題，亦未見有突破性舉措，增加短期房屋供應。不過，這份政綱可說是集合建制不同陣營意見，而李家超反覆強調執行力，亦刻意突顯與林鄭月娥不同。
林鄭多項政策將延續
李家超4月9日宣布參選特首，4月29日公布政綱，期間舉行多場見面會聽取建議，亦有不同組織到競選辦提交意見書，中間只有3星期撰寫政綱，對本身無班底、無政綱的李家超來說，並非易事。事實上，李家超成為真命天子後，建制不同黨派一致支持，梁營、林鄭營齊為李家超助選，其政綱亦糅合了不同陣營的主張。
李家超沿用前上司、現任特首林鄭月娥的政策，最明顯當然是「明日大嶼」和「北部都會區」繼續推進，政府架構重組亦會「積極參考現屆政府方案」；林鄭任內首推的港人首置上車盤，在李家超政綱亦有提及。此外，李家超提出落實合併普通及高額長者生活津貼，劃一採取較寬鬆的資產上限，其實也是林鄭去年《施政報告》提出的措施。
政綱提出研究在綠化地帶興建老人院舍，則是全國政協副主席、前特首梁振英的建議，梁振英近日亦在Facebook多次重提該項建議。李家超政綱公布後，部份人士及政黨均感謝採納建議，例如自由黨歡迎接納該黨提出採取基建先行的土地發展策略。
解決跨代貧窮試驗計劃 與兒童發展基金理念相似
至於李家超提出解決跨代貧窮試驗計劃，香港社區組織協會副主任施麗珊認為，與現時的兒童發展基金理念差不多。兒童發展基金在2008年成立，鼓勵兒童規劃人生，同年成立的兒童發展配對基金則與商界合作，協助基層青少年向上流動。而《2014年施政報告》亦提到為攜手扶弱基金、兒童發展基金預留撥款，以及與商界和非政府機構合辦「明日之星」計劃，都是協助弱勢家庭兒童向上流動的措施。
從宣布參選日計起，李家超政綱在短短20日內完成，難免未夠仔細，但今次政綱可說是集建制派之大成，這是第一個看點。
強調執行力 諷土地大辯論議而不行
第二大看點，是李家超反覆強調提升政府的執行力。過去政府、公務員屢被批評官僚主義、政出多門，拖慢施政效率。李家超政綱提到強化政府治理能力，上任後100日內，為指定工作定下目標，以訂立「關鍵績效指標」（KPI），回應了社會長期訴求。李家超亦強調要加強部門之間協作，亦檢視部門運作方式、行政程序，減少不必要或重複的環節。
李家超多次強調「以結果為本」，這方面在房屋問題上亦有觸及。李家超提出成立「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，分別負責督導公營房屋事宜、以及協調覓地規劃審批，務求土地房屋供應可以提速、提效、提量。
房屋政策進度尤其顯示提升執行力的決心。現屆政府2017年曾舉行長達5個月的「土地大辯論」，但被批評為議而不行，李家超今日發言時形容，房屋問題已蹉跎了20多年，過往有很多「大辯論」，但下屆政府是執行的時候，可以繼續辯論，但必須坐言起行，頗有突顯自己與林鄭不同的意味。
與地區組織合作 未提區會去留
第三個看點是針對疫情等重大事件，提高地區動員能力。
李家超政綱提出設立動員機制，制定動員級別，強化危機出現時的應急能力，確保危機出現時可盡快反應。此外，政綱亦提出加強與地區組織合作，在18區成立地區服務和關愛隊伍，設系統性義工網絡，在災難時支援政府的地區工作。
區議會辭職潮後 地區工作能力薄弱
其實自從區議員大規模辭職潮之後，地區雖然有各種建制社團，但執行力量較差，亦未能統一、快速工作，在應對疫情初期作用不大。林鄭亦曾引述內地專家的意見，指香港社區組織能力較弱，未能達到全民篩查的根本目標。李家超汲取疫情慘痛教訓，針對問題加強地區動員能力，並加強公務員應急機制，有利於應付下次重大天災人禍。不過，其實上述職能本由區議員肩負，李家超在政綱完全無交代區議會去向，反而提到成立18區服務隊，但義工和代議士始終本質有別，新特首有需要交代如何加強地區治理。
有「國家隊」選委表示，李家超政綱四平八穩，不少政策都無具體目標，包括告別劏房時間表、公屋輪候時間，認為政綱講了很多「一定啱」的說話，例如全面發揮為國際創科中心，但暫未看到詳情。有競選辦中人說，政綱準備時候倉卒，部份政策難以具體，亦要保留彈性予李家超與新班子商討，制定KPI，相信外界可看到李家超施政作風與現屆政府不同，強調以團隊精神解決問題。