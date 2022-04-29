李家超政綱｜一句總結本地體育方向　支持國際體育盛事

行政長官候選人李家超今日（29日）發表其參選政綱，當中非常簡略地提及本地體育發展。



李家超在其共32頁的政綱《同為香港的第三章（四）塑造文化之都，推動創意經濟中，在第5點簡略提及香港體育：「加強香港體育的普及化、盛事化、精英化、專業化的發展」，在第6點則提及國際體育：「協調發展文化、旅遊、體育發展……支持各類型體育盛事，包括國際體育、藝術、表演等。」

李家超在政綱中提及本地體育發展。

他在政綱簡介會中，則有提及傾向接受現屆政府設立文化體育及旅遊局的重組方案，並表示政綱未必覆蓋所有範疇，會透過其他機會解釋想法和工作。本月20日，李家超也曾與體育、演藝、文化及出版界選委視像會議，當中包括港協暨奧委會副會長貝鈞奇。

李家超在參選政綱中對體育發展的著墨，相較於現任特首林鄭月娥參選之時簡略得多，林鄭當時就「體育發展」羅列6點，而第一點與李家超的政綱頗為相似：「在推動體育普及化、精英化、盛事化的基礎上，加強在學校提供的體育教育及培訓，讓學生強身健體之餘，亦可提升自信心和團隊精神，成為更健康、更有活力的新一代。」當時林鄭亦在政綱列出「落實體育及康樂設施五年計劃」、加強與香港體育學院合作改善精英運動發展、增撥資源支援退役運動員等。