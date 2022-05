特首選舉︱漁農界選委提名少？李家超：未支持自己嘅都係溝通對象

特首選舉本周日(8日)投票,唯一候選人李家超選前兩天(5月6日)將在會展舉行大型造勢活動,今早到過香港仔落區見市民及漁農界選委代表。被問到漁農界提名他的選委較少,見面時有否了解原因,李家超指選委支持是要努力爭取,無論是原先已支持他的人、抑或未有支持的,都是他溝通的對象。

對於政府架構重組方案、以及會否沿用現政府人事,李家超未有直接回應,僅指當選後將著手處理,詳情屆時公布。



李家超指,今日先到香港仔碼頭看漁船的操作及會見漁農界選委,再和街坊談話。他感謝漁農界對香港的貢獻,他們亦認同自己政綱內的建議,以及建立「實踐型」政府理念。 李家超說,高興見到業界支持廣泛利用創新科技手法,與時並進、以及融入大灣區。他又指,與街坊見面期間,感受到社會氣氛有很熱烈的一面,感到相當鼓舞。

被問到是否有意重設中策組、並直屬特首辦,以及懲教署前署長胡英明有否機會出任候任辦主任,李家超指有關第6屆政府架構重組安排,當選後會和現屆政府商量,多謝現屆政府為候任辦提供了充足人手和資源。

就讀天主教學校 李家超被問有無信仰

被問到母校九龍華仁書院「Men for and with others」的理念有沒有協助到撰寫政綱,以及自身有沒有宗教信仰,李家超指,自中學接受教育以來,為社會服務一直是其人生哲學,也是自己服務政府四十多年的原因,幫助有需要的人,也是任何人都需要的美德,希望建立一個關愛並蓄的社會,令香港成為更可愛、更有發展機會和追求夢想的地方。 因此,他指一向秉承這個理念,會反映在政綱中,但他未有回應宗教信仰方面的問題。