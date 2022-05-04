政壇諸事町｜預算案表決新丁唔熟書　蘇長荣㩒掣無反應　原來……

立法會今日（4日）三讀通過《2022年撥款條例草案》（財政預算案），由於新議會民主派絕跡，基本上沒什麼阻力。不過本屆議會逾半人新丁，上任4個多月，仍然有不少議員不熟悉議事和表決程序，要立法會主席梁君彥多次開口提醒。



洪雯全體委員會階段提建議遭制止

事緣立法會上周已完成所有議員二讀發言，議員如對預算案有特別的意見，須在當時提出。今日大會先處理二讀階段官員回應，隨後進入全體委員會階段，程序上只會處理總目內各項款額是否納入附表（或處理修正案）。選委界議員洪雯此時發言，稱想借機會提一個建議供政府參考，她建議政府利用消費券作為政策工具推動產業發展，但說了不到半分鐘就被梁君彥打斷，指全體委員會辯論只能討論條文是否納入，不應該有新建議，有其他建議應該在其他場合向司長建議，「請你返嚟呢個辯論」。洪雯隨即結束發言坐下。

蘇長荣疑未按出席掣 不停贊成都無反應

另一議會新丁蘇長荣自3月以來連續缺席多次大會，近期才陸續重新出席會議。三讀表決期間，由於狄志遠要求記名表決，響鐘5分鐘後議員須按掣投票。表決期間蘇長荣按下「贊成」鍵時沒反應，主席梁君彥兩度出言詢問蘇是否要投票。蘇長荣表示要投票、但沒有反應，多按幾次都沒有反應，擾攘數秒後問題才解決。

有議員私下表示，立法會議員在表決時，須先按下白色的「出席」按鈕，但蘇長荣可能不熟悉程序，沒有按掣，所以只按「贊成」鍵並沒反應，須由身旁議員提醒。

麥美娟缺席會議。（資料圖片）

麥美娟缺席會議 審議時間不足15小時

立法會今日大會有89人出席，87人贊成，主席梁君彥按慣例不投票，社福界狄志遠則投下唯一棄權票。工聯會麥美娟未有出席會議，記者嘗試向麥美娟查詢，截稿前未獲回覆。

據立法會秘書處提供資料，《2022年撥款條例草案》恢復二讀辯論至完成三讀表決計算，總審議時間約為14.5小時，期間有85位議員曾於二讀及全體委員會階段發言，總發言時間約為13小時。去年的總審議時間約為8小時；在泛民主派議員未總辭前，2020年預算案審議時數為47小時；2014年的拉布「高峰期」，審議更長達125小時。