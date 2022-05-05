政府未公開候任特首辦開支　議員料內部調配難計　葉劉促選後交代

特首選舉本周日（8日）投票，政府日前公布候任行政長官辦公室已成立，原行政署長鄭鍾偉出任候任辦秘書長。候任辦的統籌工作由行政署負責，政府至今未詳細公布候任辦的開支。上屆政府為林鄭月娥當選後所設的候任辦，雖只運作3個月，但總體開支一度達到4,000萬元，曾鬧出爭議。

行政署回覆《香港01》查詢時表示，本屆候任特首辦涉及的運作開支，將透過調動政府現有資源承擔，但未有提及具體數字。有立法會議員認為，如果候任辦開支循政府內部調配，即不涉額外編制，「慳水慳力」，所以一定大幅省下開支，但會較難計算開支，亦有議員要求選舉後仔細計算開支，向公眾交代。



林鄭候任特首辦花近4千萬惹爭議

1996年12月第一任特首董建華當選後，政府曾設立行政長官辦公室，支援其在候任期間籌組特區政府的工作。第二任及第三任行政長官當選後，由於無實際需要，並無設立候任特首辦。2012年3月特首梁振英當選後，亦有設立候任特首辦，當時辦公室位於舊政府總部，總花費約為820萬元。

上屆特首選舉，當時政府為候任特首辦在中環花園道冠君大廈，租下1,100方呎的全層寫字樓。上屆政府在2017年1月向立法會提交文件，初時預算開支達4,000萬元，單是一個裝修費已近1,500萬元，由於候任辦只運作3個多月，數字引起社會譁然，被斥「洗腳唔抹腳」，最終修改後裝修開支削減463萬元，減至1,032萬元，但整體開支仍然需要3,533萬元。其中租金花去1,292萬元，薪酬開支達663萬元。

今年4月，立法會曾討論候任特首辦安排，新民黨議員葉劉淑儀認為應「慳得就慳」，避免像上屆候任特首辦花費4000多萬元，包括租用中區甲級寫字樓。當時政制局長曾國衞承諾，一定不會胡亂花費。

候任辦逾20人組成

今屆特首選舉押後至5月舉行，候任辦實際運作不足2個月，而政府至今沒有就具體開支提交任何資訊。根據行政署回覆，政府是透過內部資源調配，協助候任辦的運作，換言之未有涉及額外編制。

候任特首辦將協助候任特首組建新一屆政府的政治領導團隊，籌備新政府的施政計劃。辦公室設於灣仔入境事務大樓26樓，由於屬政府建築物，相信不用繳付租金；辦公室有5名首長級人員和超過20名非首長級人員。

田北辰：內部調配難以分清細項

實政圓桌立法會議員田北辰憶述，上屆政府為林鄭月娥準備的候任辦裝飾得「鬼死咁靚」，但只是用3個多月，可能現屆政府吸收經驗後寧可「慳水慳力」，調動現有資源解決，而他相信李家超紀律部隊出身，對排場、門面功夫的重視程度不高，「同埋敏感度都要好高，以免俾人話佢係大花筒」；再加上辦公室的籌備和使用時間都較短，所以相信對方不會介意。

他指，原則上政府如能列明調配過後的具體開支有多少，當然更加理想，但也明白到計算方法不容易，「如果一間公司請一個新人，去幫你做個新項目，咁當然好易計到條數，但如果你係調原本幾個同事去做，又無租到新地方，咁又點樣計一個項目的單獨開支呢？又係咪要計埋工作時數呢？會好難處理。」

2022年特首選舉5月8日舉行。 （政制局Facebook）

葉劉籲事後計回仔細開支

立法會財務委員會主席陳健波指，根據財委會和政府之間的授權，如果是一些有效期不足6個月的臨時崗位，由於數額不大，即使是額外編制，原則上都可以不須獨立成項經財委會審批，而如果不涉額外編制，情況更為複雜。他指出，政府如能詳細交代調配過後，候任辦的具體開支一定是好事，「相信大家都會有興趣」，有助提升透明度，不過亦理解到今屆特首選舉及候任辦的工作時間緊迫，以及有一定複雜性。

葉劉淑儀認為，今屆政府透過內部調配處理候任辦工作是好事，相信可以大幅節省開支，又重提上屆花數千萬元在甲級商廈租辦公室根本沒有必要。她希望，政府在選舉過後可以仔細計算相關開支，向公眾交代。