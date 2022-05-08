特首選舉︱李家超勢當選　預示港未來5年走向　幾大問題待解決

【特首選舉2022】「完善選舉制度」後首場特首選舉今日（8日）舉行，唯一候選人李家超勢高票當選，成為第六屆政府一把手，這是香港回歸以來，首次由紀律部隊出身的官員進駐禮賓府。



過去多年香港累積不少問題，內有貧富懸殊、土地房屋、人口老化等多重困難；外有中美衝突、貿易放緩、環球疫情等，皆是新一屆政府要面臨的挑戰。未來五年，李家超施政如何，將很大程度決定香港走向。



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對內外通關？須擺脫「兩頭不到岸」狀態

現時最影響經濟狀況的，當屬新冠疫情，雖然第五波疫情從高峰消退，但專家估計數個月後或會出現第六波，隨時沒完沒了。李家超競選期間多次表示，與內地通關是首要工作，會排除所有障礙，但現時內地疫情反彈，香港仍維持每日過百宗確診，香港要成功與內地通關，暫時仍遙遙無期。近月有商界人士提出先與海外通關，但觀乎李家超說法，似是傾向與內地通關先通關，香港如何擺脫「兩頭不到岸」狀態，頗考工夫。同時，疫情防控措施影響零售、餐飲、酒店等諸多行業，不少市民期盼疫情穩定下與內地及海外通關，相信是新一屆政府最迫切面對的難題。

新冠疫情下，中港暫停免檢疫通關，高鐵服務亦已經停止。（資料圖片/余俊亮攝）

貧富懸殊、房屋問題亟待解決

貧富懸殊一直困擾香港基層市民，2016年除稅及福利轉移後的堅尼系數為0.473，長期處於0.4警戒線之上，而新冠疫情更令貧窮問題惡化，單單看全港有超過300間食肆賣「兩餸飯」，市民為了便宜糊口的一餐，在兩餸飯店外大排長龍，就可窺見一二。

地價貴、樓價貴、租金貴，是近十多年香港通脹的主要部份，一般市民收入增長已經追不上通脹和樓價升幅多時，生意人開舖頭，店舖受歡迎後業主大幅加租時有所聞。雖然香港實行低稅率，但租金、樓價往往被稱為向業主交「隱形稅」，如何扭轉此局面，是市民以至中小企引頸以待的焦點，亦關係到貧富懸殊和住屋問題。

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土地問題牽動住屋、安老院、醫療設施供應

房屋和土地關係密不可分，土地供應是房屋供應的第一步，如何提供大小合適、價格可負擔的居所，相信是新一屆政府的政策重點，當中又以「北部都會區」發展最為重要。開發新區時，為了避免大量市民跨區上班，交通、商業配套亦要同時間完成，這方面就要做好土地規劃和施工進度的監督。

人口老化亦與土地問題有關，興建安老院舍的進度是否超過人口老化的速度，標誌着政府能否大幅縮減排隊入住院舍的人龍。此外，隨着長者增加，新建醫院和社區醫療設施的需求只會有增無減，在哪裡興建這些設施，亦是整體社區規劃的一個重要關鍵。而硬件增加的同時，亦要培訓更多醫護及照顧者，讓接受服務人士得到應有的照料。

隨着人口老化，醫療服務需求增加，聯合醫院亦正進行擴建工程。（資料圖片/陳浩然攝）

多個行業需要人手 有待職業培訓對接

人手培訓又何止安老和醫療方面，香港要發展新興產業例如創科、工業4.0，都需要大量相關人才。至於飲食和零售業等傳統勞動力密集行業，早已經長期缺乏人手，金融、文化創意產業亦要大量人才，在人口老化的未來，如果維持足夠人手必然是業界的難題，特區政府要提早籌謀。

國際衝突、周邊地區挑戰不能迴避

以上種種都只是香港內部問題的一部份，放眼全球，香港亦面對眾多挑戰。中美衝突之下香港如何應對，是政府無法迴避的問題，而周邊地區挑戰香港金融、物流等國際中心地位，新一屆政府亦要積極面對。短期一點，全球各地疫情和防疫措施都不同，香港如何配合，最大程度恢復人員和貨物進出，都牽涉國際金融、貿易、政治和公共衞生等議題，新一屆政府每一個決定，都會影響本港政治、經濟的走向。

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湯家驊：看政綱 料有四大施政焦點

法律界選委、民主思路召集人湯家驊表示，從李家超政綱來看，新一屆政府未來施政會聚焦於四點，包括做好完善國家安全工作、做好房屋工作、青年工作，以及經濟復元工作。湯家驊相信，能做好這四點已很不容易了。

民主思路早前提出十大施政建議，包括為政府團隊設立績效管理指標（KPI），強調實證為本的政策研究，加強部門協調以改善行政和執行效率，持續精簡土地發展流程、「明日大嶼」和「北部都會區」，強化國際金融中心地位，加強創新產業發展，發展基層醫療、鼓勵中西醫合作、運用智能醫療科技讓市民及時得到協助，以及加強教師培訓與提高教師對國家認同。

湯家驊表示，民主思路的意見是從整體出發，都是一些基本、大方向的建議，而非小修小補，亦切合李家超政綱的四大重點。

湯家驊指，從政綱來看，新一屆政府要做好完善國家安全工作、房屋工作、青年工作，以及經濟復元工作，認為要做好四點已經不容易。（資料圖片）

狄志遠倡分三階段觀察 首要挽回民心

社福界選委、新思維主席狄志遠則認為，新一屆政府未來五年施政，可分開三個階段去觀察。他說新政屆上任之後首個階段是要挽回民心，觀乎市民普遍冷淡對待是次選舉，不少市民對新一屆政府沒有期望，不利政府施政。他建議政府以兩大手段吸納民意，包括加強與市民溝通，以及令各部門運作暢順並交出好表現，令市民再度信任政府。

此外，新一屆政府上任最初一年，亦要處理經濟問題，其中通關最為重要，他建議政府要盡快與內地溝通，先與內地通關，之後再與外地通關，以維持經濟運作。

狄志遠提出，新一屆政府要先挽回民心。（資料圖片/余俊亮攝）

促社會穩定後應重提政改

待新一屆政府「企穩陣腳」，狄志遠就認為未後兩三年要注意長遠的民生建設。他說，這個階段就要為各項主要政策設定關鍵績效指標（KPI），以釐定政策表現。同時政府亦要繼續發展經濟，例如與內地經濟融合。

每屆特首任期有五年，狄志遠相信香港將會由近年陷入紛爭轉歸平靜，那時候就有條件討論政改。他提到，李家超亦說過要優先解決社會問題，政改不是第六屆政府的優先項目，但亦非不會處理。狄志遠認為，當社會穩定之後，政府一定要面對政改議題。