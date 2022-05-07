特首選舉︱林鄭視察票站籲選委踴躍投票 稱新選制下具歷史性
撰文：林嘉成
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特首選舉明日（8日）投票，灣仔會展主票站及中央點票站進入最後籌備階段，特首林鄭月娥今早到場視察，了解票站設置、防疫措施、保安安排及點票流程。她這場選舉是「完善」選舉制度後第三場重要選舉、具有歷史性，希望票站全體人員謹守崗位，全情投入，確保這次選舉順利舉行。林鄭又呼籲所有選委明天踴躍投票。
林鄭在政制及內地事務局局長曾國衞、以及選舉管理委員會主席馮驊陪同下，到灣仔會展為參與演練的選舉工作人員打氣。她指「完善」選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供堅實保障，政府會全力確保特首選舉在公平、公正和誠實的原則下、高效有序地舉行。
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