特首選舉｜兩辦斥G7及歐盟干預蠻橫：阻擋不了香港由治及興步伐

特首選舉日前舉行，唯一候選人李家超以逾99%得票率當選，七國集團及歐盟發聯合聲明，嚴重關切香港行政長官選舉的遴選過程，認為提名程序及由此產生的任命，與普選目標背道而馳。

國務院港澳辦發言人批評，美西方少數國家急不可待地跳將出來大放厥詞，抹黑這場選舉，詆毀新選舉制度，攻擊中國政府對港政策，這只能是自曝其醜惡，阻擋不了香港由治及興的步伐。

香港中聯辦發言人表示，堅決反對並強烈譴責七國集團外長及歐盟外交官員，公然詆毀抹黑香港特區依法進行的特首選舉，以及對中國政府涉港政策的無理攻擊，要求有關政客擺正位置，認清大勢，立即停止干預香港事務。



批無視選舉結果人心所向

港澳辦發言人指，中國政府堅決貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，支持香港依法發展民主，第六任特首選舉是香港發展符合自身實際的民主制度的又一次成功實踐，指社會參與廣泛深入，充分彰顯民主，「當選人得到人們的普遍信任和支持，眾望所歸，這些生動事實絕不是美西方少數國家偏狹無稽的所謂聲明能夠歪曲和顛倒的。」

中聯辦發言人指，七國集團外長和歐盟高級代表無視自身國家民主制度的結構性缺陷，粗暴攻擊香港特區依法選舉地方首長和中國政府執行「一國兩制」政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「其拙劣表演註定是徒勞的，必然成為不自量力的國際笑柄」。

發言人指，此等聲明充滿傲慢偏見，大搞無中生有，無視特首選舉過程依法依規、公平公正，無視選舉結果人心所向、眾望所歸，有關卑劣行徑只會讓人進一步看清強盜式的雙重標準邏輯及「以港遏華」的險惡用心。

發言人強調，中國政府堅守「一國兩制」原則、落實「愛國者治港」，任何外部勢力的政治操弄和蠻橫干預，都動搖不了中央全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心，也損害不了香港繁榮穩定的大局。