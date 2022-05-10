通關｜林鄭：本地零感染曾是通關大前提　現須與内地重新審視確定

行政長官林鄭月娥今早（10日）出席行政會議前見記者，被問到與內地免隔離檢疫通關的條件和障礙，林鄭月娥表示，零本地感染個案曾是通關大前提，但現在須與内地接觸，商討及重新審視沒有本土個案是否仍是通關的先決條件。



林鄭月娥表示，本港去年曾有四個月維持本地零感染，由時任政務司司長的李家超帶領政府與内地機構討論通關事宜，部分內地官員也來港視察本港防疫工作，當時通關的先決條件是維持一段時間沒有本地感染個案，但現在則須重新審視。

她指，現時本港仍要繼續嚴格遵守防疫策略，盡量減少輸入個案，因此至今仍有酒店隔離和航班熔斷機制，也需要實施一定社交距離措施防止疫情反彈製造通關機會。她表示，其餘下任期以至候任行政長官李家超上任後需要做的第一件事，就是與內地方面接觸，了解去年9月曾討論的條件是否仍是今天的通關前提。

日前高票當選第六届行政長官的李家超，多次表示通關是首要任務，未來會與內地部門商討。