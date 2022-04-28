香港故宮開幕｜女將掌副館長　率先曝光互動區：自創專屬帝后容顏

蓄著齊瀏海短髮的香港故宮文化博物館副館長王伊悠，訪問期間不時夾雜清脆笑聲。曾在美國擔任博物館策展人多年，專為外國人介紹中國文化藝術，她說自己像風箏一樣，「好像你人不在這邊，但一直是牽著一根線，這根線就是我們的中國文化、藝術和歷史啊。」

這風箏隨命運牽引，落戶即將開幕的香港故宮，在她眼中，香港是中西匯萃的多元城市，也絕非文化沙漠，期望以創新的策展方式說故事，帶領觀眾感受故宮文物精髓。王伊悠又透露，已有收藏家表達捐贈意願，意味館方將迎來首批自家藏品。

【香港故宮文化博物館開幕系列之二】



清代宮廷藝術與文化是王伊悠的主要研究方向之一。（香港故宮文化博物館提供）

「鳳舞紫禁：清代皇后的藝術與生活」展覽(2018 年)© Kathy Tarantola / Peabody Essex 迪美博物館（香港故宮文化博物館提供）

「你30年內有一次做故宮的展覽，你就非常Lucky（幸運）了。」王伊悠專研明清宮廷肖像與漆器、中國當代藝術及藝術收藏史，早年從北京遠赴美國深造，博士畢業後留在當地發展，曾任美國國立亞洲藝術博物館中國藝術專家、波士頓迪美博物館中國部主任策展人，履歷麗亮。

策劃宮廷女性主題展覽 贏得國際掌聲

她曾與故宮博物院合作、在美國國立亞洲藝術博物館展出，以宮廷女性為主題的「鳳舞紫禁：清代皇后的藝術與生活」，贏得不少國際掌聲。

閉幕後，她曾經以為可一不可再。人在海外，策劃同類展覽講求天時地利人和，「需要有館長肯首，他需要對中國藝術感興趣，他才會去做這麼大的展覽。」失落與惆悵在所難免。

形容故宮館藏「100個輩子也研究不完」

適逢香港故宮籌建，獲邀過檔，「有時候回想，其實可能也就是命中註定，我現在做的工作是自己最熱愛，用英語講是Dream job（夢想工作）吧。」問她喜歡在美國還是香港工作，出於對故宮文化的熱衷，也基於對廣東歌的記憶連繫，王伊悠沒半點猶疑，「當然是香港呀。」今年已是她在港的第三年，位於西九文化區的香港故宮也將近成形。

她對文物情有獨鍾，博物館是文物載體，盛載豐富的人類學，也凝聚歷史和文化，「你手機看的那個照片再漂亮，其實跟實物是不一樣的啊。」故宮收藏186萬件文物，她形容是取之不盡、用之不竭的寶庫，「我有100個輩子也研究不完。」

紫禁城的城內故事，亦令她幻想翩翩。文物的奧妙，在於開啓想像之門，「你通過一件現代遺留下來的文物，你能夠想像、能夠重建幾百年前人的思想、幾百年前的背景、幾百年前的故事，那種非常神秘的、又是覺得很近的空間距離，讓我特別、特別痴迷。」

王伊悠熱愛故宮文化，形容在故宮工作是其Dream job（夢想工作）。（香港故宮文化博物館提供）

有收藏家願捐出館藏 為本港故宮「零的突破」

北京故宮身在萬里之外，港人未必能有共鳴，她則將之與香港類比，指兩者同樣豐富多元，「很多韓國的藝術珍寶、日本的文物都保存在紫禁城，為什麼呢？因為那時候有很多的外國使節，他們拿禮物送給皇帝，就變成了紫禁城的收藏。你從它的文物來看，實際上有點像香港，各種文化都融合在一起，是一個非常多元、有意思的地方啊。」

逾900件故宮珍品將抵港展覽，香港故宮團隊與有榮焉，「這一次故宮來的文物的數量是前所未有，沒有一個博物館一次能接收這麼多的故宮文物。」他們也不敢怠慢，文物運輸及保護、展覽規劃等一絲不苟，她又透露有收藏家已表達捐贈意願，亦屬世界一流藏品，目前正進行內部審批流程，意味館藏將有「零的突破」，「大家應該會很快收到我們的好消息。」她又指，香港故宮作為全新博物館，可吸收北京故宮和其他博物館的經驗，亦會推陳出新，為觀眾帶來新體驗，亦期望以香港視角出發，成為中西文化匯萃平台。

座落於西九文化區的香港故宮文化博物館，預期將於今年七月開幕。（盧翊銘攝）

王伊悠認為，香港絕非坊間所形容的文化沙漠。（香港故宮文化博物館提供）

中港關係近年緊張，部分港人對中國抱有成見，香港故宮開幕後，能否拉近彼此距離？王伊悠說，博物館的定位是文化教育機構，她也說起一件往事：波士頓唐人街內，仍是展覽助理的王伊悠，熱情地為觀眾導賞，包括沒有文化底蘊、從不到訪博物館的華人，「有一個觀眾，他說我沒有聽懂，但是你說的中國這個墓葬、這個中國祭祀，我村裡有。所以文化力量是非常、非常大的，能夠跨越很多東西，然後把大家匯聚在一起。」

時光飛逝，由展覽助理、策展人，再晉升至香港故宮副館長，她的策展理念不變，「我的立足點是最廣大的香港市民，不論你是男女老少、不論你是甚麼樣的文化背景啊，我們都歡迎你。」

「有意思的展覽、漂亮的文物，它能夠引起學習興趣」

她又相信，博物館可發揮教育功能，「歷史書本是比較枯燥無味，但來到博物館，通過有意思的展覽、漂亮的文物，它能夠引起學習興趣。」

我相信每一個觀眾是非常聰明的啊。他不喜歡他就不會來，對不對？他喜歡才會來。所以我覺得大家可以看一看到時候觀眾對我們的博物館的關注度。 王伊悠

博物館因觀眾而存在，不分階層、背景、種族，王伊悠直言，深入淺出的解說、富心思的策展視角及創新的展示是必要，香港故宮其中一個開幕展「龍顏鳳姿—清代帝皇后像」，只精選兩至三件故宮文物，盼打破「蜻蜓點水」的觀展方式，亦配以藝術科技及修復技術，呈現傳統肖像的祭祖禮儀，更設互動空間，觀眾可自創其專屬帝后容顏；「紫禁城一日—清代宮廷生活」，則以時間軸為主線，展示皇宮生活點滴，「不需要你有中國歷史背景，但是進來後不單是娛樂，一定要有Takeaway（所穫）、要enjoy（享受）。」

展覽以本地藝術家多媒體藝術裝置《夢境》作結，觀眾可躺在梳化上進入乾隆的內心世界，感受其對亡妻的思念，「其實沒有你們想像的（觀展）門檻那麼高，希望觀眾能夠發現好玩、被打動或有知識性的東西。」

於她而言，香港絕非坊間所形容的文化沙漠，其工作不時與文化界及教育界接觸，「我感覺香港的觀眾水平非常高，對博物館非常感興趣，也有很高的期待，所以我覺得是有壓力，一定要做得最好。」

外間關注香港故宮的門票定價，王伊悠指，目前仍在磋商階段，考慮因素包括公眾承擔力、其他文藝機構收費及香港故宮的營運預測等，有定案時將再作公布。

▼2022年4月 香港故宮文化博物館建築進度▼



▼2020年11月 香港故宮文化博物館建築進度▼

