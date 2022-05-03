香港故宮開幕｜修復師延文物生命　瑰寶置與羅浮宮同品牌御用展櫃

琳琅滿目的展品背後，藏著歲月痕跡，這兩位拍檔默默耕耘，用巧手妙思力抗時光流逝。香港故宮文化博物館即將開幕，打頭陣的九大開幕展覽，集合來自北京故宮借出的逾900件珍品，數量之多號稱史無前例。



藏品修復主任呂智超及梁嘉放，自覺責任重大，由展廳環境、溫度調控等，一絲不苟，亦專程訂製美國紐約大都會藝術博物館（MoMA）及法國羅浮宮（Musée du Louvre）等世界級博物館的御用展櫃，保護故宮瑰寶。在他們眼中，守護文化遺產，不僅是保留文物古韻，亦是歷史傳承，「也為我們後代、為未來留下一筆財富。」



【香港故宮文化博物館開幕系列之三】



修復文物的工具種類繁多，藏品修復主任梁嘉放（左）及呂智超介紹他們的工作，包括為文物進行「體檢」，活像文物醫生。（香港故宮文化博物館提供圖片）

呂智超及梁嘉放各有專注領域，平分秋色，前者負責紙張，後者則主掌器物，說起歷來最難忘的修復經歷，他們滔滔不絕。

本身是中國書畫修復師的呂智超，曾任職美國國立亞洲藝術博物館佛利爾與賽克勒美術館，並參與及獨立修復大量中國書畫。他憶述曾與美國波士頓美術館合作修復巨型明代絹本《道教雷部辛天君畫像》，由於面積龐大，團隊遂決定移師至展廳，並搭起展台，於觀眾面前即席進行修復，構成狀麗的文物景觀，「很多觀眾過來，在那邊看我們到底怎麽修，然後已經到哪一步了，有些觀眾更連續一周每天都來，就為了看我們到底進行到甚麽程度了。」

香港故宮文化博物館今年於典亞藝博 2021 首設展館，向公眾介紹故宮文化。呂智超期間則作真人示範，介紹修復書畫的技術和工具。（香港故宮文化博物館提供）

多番檢測揭文物「真相」

先後於美國及陝西任職文物保護研究員的梁嘉放，則曾體現「眼見未必為實」的動魄驚心。她曾與同事接收來自波斯的七彩陶器，目測其狀態非常良好，豈料經多番檢測後，「真相」無所遁形，「（用X光）照了一下，那更可怕。它有很多後期加的彩繪，也是由不同器物殘片拼接的一件文物。」修復團隊隨即展開還原工程，為陶器去掉表層彩繪，「它上面有不同的信息，有的是後期燒的，就是可能當時那個賣家想要價錢賣多一點吧。」

他們最終與策展人達成共識，決定向觀眾展示其「真面目」，「雖然它已經不再是原來認為的那件文物了，但它反映了在30年代文物交易的真實狀況。」她憶述時仍感回味，「當時的策展人願意用這件文物去教育公眾，我覺得是非常好的事。」

工欲善其事，必先利其器，藏品修復主任呂智超（左）及梁嘉放手中的棕刷，是修復文物的重要工具。（香港故宮文化博物館提供）

不抗拒修復工作冗長：重現古代工匠精神

文物修復師的日常，大多在博物館後方埋首拆修補缺，也講求專注與毅力，梁嘉放最長試過橫跨一整年時間，只為修復一作文物，「因為每一步都會在顯微鏡下面做，那個working area（工作範圍）是非常小，所以每天進度是非常少，這就是慢的原因。」工序反覆冗長，她卻樂在其中，認為修復文物重現古代工匠精神，也在發掘及紀錄故事，「修復過程中會發現很多，譬如說它的工藝、過去用的材料，我們記錄這些東西，講給大眾，有興趣的人就會加入我們行業。」

呂智超則認為，他們的工作是歷史的延續，「大家現在可以看到的（文物），其實是經過很多修復師，可能每100年，或者是50、30年重新修復」，始令文化遺產得以代代相傳，「也是為我們後代、為未來留下一筆財富。」

香港故宮文化博物館即將於7月開幕。（盧翊銘攝）

羅浮宮《蒙娜麗莎》像用同一品牌御用展櫃

香港故宮開館在即，兩人作為文物修復團隊的「開荒牛」，早於多月前已籌備前期工作，包括敲定修復工具採購清單、設置展廳環境等，工作範圍涵蓋病蟲害防治、濕度及空氣質量監控等，也已訂製世界級博物館御用、來自意大利米蘭的的專用展櫃，嚴陣以待。法國羅浮宮的鎮館之寶《蒙娜麗莎》亦是該品牌的「星級客人」。

▼2022年4月 香港故宮文化博物館建築進度▼



故宮逾900件珍品將抵港展出

逾900件北京故宮博物院珍品將抵港展出，須確保其以最佳狀態示人，他們透露，一切已準備就緒，「如果能夠提供專業、安全及穩定的環境，減緩病害，這個實際上比修復帶來的作用更大。」香港故宮日後將陸續增加自家館藏，兩人屆時則需參與文物狀況評估，甚或進行復修工作。

「我們期待它們都安安全全地放進展廳，每一件都都是令人很激動的」，梁嘉放過往因工作關係，曾多次到訪北京故宮，但今次有份開新館，份外興奮；呂智超則謂，曾在美國參與關於北京故宮的展覽，今次亦會「重遇」部份展品，感覺這個似曾相識。

▼2020年11月 香港故宮文化博物館建築進度▼

