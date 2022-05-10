香港故宮開幕｜內部首曝光　有乾隆文房四寶與龍床　探索帝皇生活

座落於西九文化區的香港故宮文化博物館，正進行開幕前最後準備工作，由本港知名建築師嚴迅奇設計的館內建築面貌首度曝光，以米黃及深紅色的顏色配搭，呼應紫禁城的紅牆黃瓦與藍天，另在有限的土地空間內，參照紫禁城中軸線遞進佈局，向高空發展，層層遞進延伸成樓高七層、揉合中西的現代建築。博物館外牆亦巧妙加入「甩漆」特色，物料可隨環境展現變化，象徵中華五千年文化的歲月洗禮。900多件由故宮博物院借出的文物陸續抵港，打頭陣的包括展示帝皇朝晚生活及馬文化等九大開幕展覽。



西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，盡量爭取本年中、即暑假開幕，但仍要視乎展品運輸及內部裝修進度；由於項目面對財政壓力，預告需要收取入場費，會適時公布包括文物清單等詳情。



【香港故宮文化博物館開幕系列之四】



▼2022年5月 香港故宮文化博物館內部設計曝光▼



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香港故宮文化博物館於2016年12月落實建館，由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，前後歷時近六年，料將於今年七月開幕。(梁鵬威攝)

走進博物館前，朱紅色大門映入眼簾，與紫禁城的紅牆遙相呼應。(梁鵬威攝)

興建時間達6年 外形猶如方形大鼎

香港故宮文化博物館，於2016年12月落實建館，由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，工程則由中國建築承建，前後歷時近六年，料最快於今年七月開幕。佔地約1.3萬平方米的香港故宮，樓高七層，另設一層地庫，總樓面面積約3萬平方米，亦有可提供400個座位的演講廳，另設毋需購票、免費開放予公眾的活動及創新中心，亦設書店、紀念品店及餐廳等。

座落維港海濱的香港故宮內外均藏巧思，建築外形猶如方形大鼎，大樓以紫禁城建築群顏色為主色調，再配以米黃色、深紅及冷灰為點綴。博物館正門呼應紫禁城的紅牆，以經典的朱紅色「迎賓」，內部則參照紫禁城中軸線呈平面遞進佈局，層層遞進貫穿整座大樓，三個中庭設觀景台位置，可拾級而上，環迴飽覽西九文化區、維港天際線及大嶼山風光，更可於日落時分欣賞醉人景色。

香港故宮文化博物館於2016年12月落實建館，由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，前後歷時近六年，料將於今年七月開幕。(梁鵬威攝)

外牆的深啡繍跡，並非陳舊甩漆，建築團隊特別採用日本製物料「耐候鋼」，旨在呈現隨年月變化。(梁鵬威攝)

外牆用日本物料「耐候鋼」 會隨時間及氣候變化

抬頭一望，亦見匠心獨運。館內的中庭天花以現代手法，演繹紫禁城屋頂琉璃瓦舖設，遠看彷如竹簾，又像輕紗。外牆的深啡繍跡，並非陳舊甩漆，香港故宮館建築師、來自許李嚴建築師事務有限公司的嚴迅奇指，特別採用日本製物料「耐候鋼」，其特別之處是會隨時間及氣候展現變化，「想代表故宮嘅時間痕跡，過左兩年返嚟再睇，又會唔同咗樣。」



他又提到，香港故宮座落位置環境緊湊，故向高空發展，亦與附近的公共空間緊密結合，屬於「香港式建築物」。他表示，不希望模仿古物設計，期望從建築結構上展示平衡、含蓄華麗及肌理豐富的元素，體現中華文化精粹及雍容氣度。

香港故宮文化博物館座落維港海濱，內部三個中庭設觀景台位置，可拾級而上，環迴飽覽西九文化區、維港天際線及大嶼山風光。(梁鵬威攝)

設九個展覽廳 趕得及回歸25周年建成

館內將設九個展覽廳，開幕展包括「紫禁一日：清代宮廷生活」，帶領觀眾穿梭古今，深入朝廷、御花園及書房等認識帝后於宮廷的朝夕生活，亦設「龍床」，以藝術科技投射乾隆追思亡妻的夢境；其他觸目展覽包括「龍顏鳳姿──清代帝后肖像」、「馳騁天下──馬文化藝術」、「古今無界──故宮文化再詮釋」、「國之瑰寶：故宮藏晉唐宋元書畫」及「凝土為器：故宮珍藏陶瓷」等，共展出由故宮博物院借出的900多件珍品，當中不乏國家一級文物。館方已購置200多個法國羅浮宮擺放《蒙娜麗莎》、由意大利米蘭特別訂製的頂級展櫃，以及以意大利高級品牌訂造的綿布承托展示，提供最高級別的保護。文物展期分別由三個月到2年不等，每個展廳均會展示中國藝術收藏，以及委約香港藝術家創作的多媒體裝置。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，現址五年前仍是一塊空地，國家主席習近平當時亦有到場見證簽訂《興建香港故宮文化博物館合作協議》。香港故宮於2018年動土 ，去年12月竣工，在本港而言，屬相當快捷的興建造速度，雖然期間疫情嚴峻，曾現運輸延誤等大阻滯，幸最終在不超支情況下準時完成，「趕得及回歸25周年，送畀香港人嘅禮物。」她指，感謝故宮博物院支持，但強調香港故宮以當代視野策展，非北京故宮分館，有信心成為香港重要及引以為傲的文化地標。

爭取年中開幕 無回應會否由國家主席主持開幕禮

被問到國家主席習近平會否來港主持開幕典禮，她未有正面回應，但強調建造工程大致完成，正爭取於今年年中、暑假期間開幕，實際開館日期則視乎文物進度。她提到，有別M+擁自家藏品，香港故宮涉文物保險費等開支，財政壓力較大，故將會收取入場費，預告會於本月底或下月公布。

香港故宮文化博物館館長吳志華則表示，今次抵港的故宮文物是故宮博物院自1925年後外借的最大規模，需小心處理，將盡快公布相關文物清單。他提到，文物保護屬重中之重，有為抵港文物購置保險。

▼2022年4月 香港故宮文化博物館建築進度▼



▼2020年11月 香港故宮文化博物館建築進度▼

