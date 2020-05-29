六四31｜約200人出席六四彌撒　陳日君主持　信徒堅持正日續悼念

下月4日是六四事件31周年，由於八人限聚令延長至6月4日才屆滿，支聯會今年料未能在維園舉行六四燭光晚會。因應政府放寬宗教活動人數，香港天主教團體支援中國愛國民主運動聯合會（天支會）今晚（29日）在一間教堂，舉辦紀念六四31周年彌撒，由天主教香港教區榮休主教陳日君樞機主禮，追悼六四事件死難者，約200人出席。 有信徒表示，即使今年未能繼續到維園參加六四燭光晚會，亦會參與聖堂舉辦的悼念活動，強調「唔好灰心，只係形式上改變，仍可以遍地開花、各自爬山」。

紀念六四31週年彌撒由天主教香港教區榮休主教陳日君樞機主禮。 （高仲明攝）

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限聚令下限進場人數 每張長椅只能坐三人

限聚令早前有條件放寬宗教活動，但參加者須戴口罩，場內人數不能多於場所能容納一半等。天支會今晚在西灣河聖十字架堂舉辦紀念六四31周年彌撒，於7時半開始，為八九民運死難者、為爭取民主自由的人、為中國與香港的正義與和平祈禱，預留250個名額。現場所見，每張長椅有告示牌隔開參與者，每張最多只能坐三人，聖堂內接近滿座。

陳日君樞機主持今晚天支會的紀念六四31周年彌撒，歷時約一個半小時。（高仲明攝）

信徒：六四集會形式改變 信念不變

58歲郭女士是參與彌撒的一員，她稱近香港回歸時開始缺席維園六四集會，主要是認為當時社會漸趨穩定，也不想再回憶八九民運慘痛歷史，加上當時帶聖書回內地也未受阻撓，估計被政治打壓的時代應已漸去。直至內地對宗教活動的打壓重臨，她約在10年前重返維園集會。

對於今年維園六四集會或未能舉辦郭認為「唔好灰心，只係形式上改變，仍可以遍地開花、各自爬山」，即使人數及地點改變，也不會忘記八九民運死難者的遺願，仍可為他們繼續發聲。面對「港版國安法」，她認為不要害怕面對事實，要有堅定信念不被動搖。

郭女士認為，即使悼念活動形式改變，也不會忘記八九民運死難者的遺願，續為他們發聲。 （高仲明攝）

近80歲的Mary是維園六四晚會的常客，她說89年六四事件當日，從電視看到的畫面至今仍深刻，當時甚至把影像錄下，也成為她每年參與集會的動力。面對「港版國安法」，她說只能見步行步，也相信限制只會日漸收緊；即使日後或沒有悼念晚會，也無阻人們隨時隨地繼續悼念。

參加者在聖堂內點起燭光。 （高仲明攝）

陳日君樞機在彌撒上批評全國人士短時間內通過「港版國安法」，做法不能接受，無視香港抗議聲音；又指國安法是為保護國家安全，抵抗外來敵人，質疑香港何時威脅到國家安全，又斥「港版國安法」只為保護政權，直言必須繼續爭取一國兩制、真普選。

陳稱，若不堅持叫北京政府為「六四事件」認錯、為事件負責，歷史只會重演。彌撒後，陳日君及輔理主教夏志誠均沒有回應傳媒提問。

下月4日六四周年當晚，西灣河聖十字架堂、慈雲山聖文德堂、石硤尾聖方濟各堂、坑口聖安德肋堂、屯門贖世主堂、沙田聖本篤堂及荃灣葛建二聖堂均舉辦六四彌撒。