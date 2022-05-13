政壇諸事町｜張國鈞新Look被指立法會mirror　陳學鋒：我係error

去年7月立法會推出穿衣指引，不能穿T恤牛仔褲開會，其後議員均穿着西裝出席會議，「清一色」深色外套。不過今日（13日）民建議張國鈞就穿了淺綠色乾濕樓配淺綠色西褲，在云云深色外套之中格外醒神，引來民建聯同事爭相打卡。



陳學鋒自稱立法會error

張國鈞穿着淺綠色乾濕樓，配上淺綠色長褲，一出場引來「民記」同事爭相打卡影相。陳學鋒在合照加上Tag #野生捕獲立法會mirror #我係立法會error。

原來陳學鋒這個Tag有根據，MIRROR的確經常穿着乾濕樓出席大大小小場合。但至於沒有193的高度、沒有肥仔份量、也沒有阿Dee舞技的陳學鋒，在哪方面似ERROR，就真的無從稽考，難度他食飯似保錡「快吞轟」？

「好大粒牛油果」

其他民記成員包圍張國鈞合照，李世榮就說「今日遇到好大粒牛油果」，陳恒鑌認為是走型格路線：「魅力自然散發！」而剛剛不在場的黨友何俊賢在下面留言：「儘管在沒有我的世界爭第一吧...wakaka」。

陳克勤則表示，「呢隻色，唔係人人都可以襯得起」，引來陳月明留言「我都有留意到！綠在區區」。

至於張國鈞，今早聯同陳學鋒和南區支部團隊，就新一年度巴士路線重組與運輸署會面，並就近日東鐵過海段通車後，可能要削減部份巴士服務所衍生的問題，反映居民的憂慮。