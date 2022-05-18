薪趨調查出爐　據悉淨指標介乎2.04%至7.26%　全體公務員有望加薪

影響公務員調薪幅度的薪酬趨勢調查今日（17日）公布結果，據了解，今年的「薪酬趨勢總指標」，高級公務員為8.3%，中級公務員為5.58%，低級公務員為3.2%。經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%，中級公務員為4.55%，低級公務員為2.04%。

政府會根據「薪酬趨勢淨指標」，再計及香港經濟狀況、政府財政狀況、職方對薪酬調整要求、公務員士氣等因素，決定公務員薪酬調整幅度。政府將於本月下旬提出調薪方案，其後交由行政會議討論拍板。



公務員過往兩年皆凍薪，今年前景亦不容樂觀。（資料圖片）

過去兩年皆凍薪 去年薪趨淨指標全負

薪酬趨勢調查按年進行，以量度私營機構年度之間的薪酬變動，計出「薪酬趨勢總指標」，政府會從總指標中扣除遞增薪額，從而得出「薪酬趨勢淨指標」。去年薪酬趨勢調查，經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，全為負數。不過，最終未有按機制減薪，行政長官會同行政會議決定全體公務員凍薪，是連續兩年凍薪。