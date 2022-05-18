架構重組︱葉國謙指副司有助統籌　議員：律政副司不能只負責外宣

新一屆政府架構將改組為「六司十五局」，當中包括新設3名副司長。行政會議成員葉國謙今早（18日）在港台節目上表示，新的政府布局相信有助運作更加暢順。他引述意見指，一些政策局如環境局過往工作感覺上較清閒，一些局卻要兼顧很多範疇，有需要理順分工。



葉國謙：值得增設三副司長

葉國謙指出，增設3個副司長職位，雖然會增加政府財政開支，但認為仍然值得，可以更妥善協調和統籌不同部門工作，包括配合國策，推動粵港澳大灣區發展。被問到副司長日後和司長之間的分工，他認同好好處理，可防止副司長「兩面不是人」的情況。

葉指，社會上都有人提出過需要改變，例如運輸及房屋局要處理房屋問題，但同時要掌握交通的議題；民政事務局要處理地區事務，又有康體方面的工作要處理，早已有人提出要成立文化局。前特首梁振英在任時，已有人提出應分拆運輸及房屋局，但當時被反對派阻撓，改組未能成功：「有啲局仲可能比較清閒啲，感覺上，好多人講話環境局比較清閒，工作量上都睇到有一個比較大嘅差距。」他認為現時整合政策局，是回應市民及社會的訴求，做法合適。

李浩然：單純宣傳推廣不足以開設副司長

立法會選委界議員李浩然在同一節目指出，是否應設立律政司副司長視乎具體需要、以及社會期望，現時國際形勢比以前複雜，所以律政司工作量多了。不過他問到，律政司內部目前已有7個科，本身已擔當一定的輔助角色，日後又會否再加設其他「常務」、「首席」副職，所以必須弄清楚這個副職的定位如何。在立法會審議期間，會仔細衡量律政司現時能否駕馭現有的7個科。

被問到「宣傳推廣」是否足以撐起一個副司長的工作，李浩然指，一個副司長不會只是處理某一特定項目：「如果係咁我都唔需要一個副司長，只需要一個科嘅division head（科主管）。」所以副司長應該在管理架構上發揮作用，而不是只看某一方面工作。