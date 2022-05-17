架構重組增三副司長　劉兆佳：須防止副司長角色不清、不受重視

行政會議通過政府架構重組建議方案，由目前三司十三局增至六司十五局，包括增設3名副司長。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，特首需要釐清他與司長和副司長的關係，以及司長、副司長與局長和部門首長之間的關係，確保副司長的工作得到局長和部門首長的支持和配合，防止出現副司長角色不清、不受重視的情況發生。



劉：政治任命官員大增 強化駕馭公務員能力

劉兆佳認為，改組反映維護國家安全、破解土地房屋問題、發展新產業、推動香港融入國家發展大局等，是李家超政府工作重點。他指，在新政府架構下，政治任命的官員數量大增，有利強化特區政府領導和駕馭行政機關和公務員隊伍的能力，也讓領導班子更有能力開拓與社會各方面的聯繋，以及在政治上爭取話語權。

至於增設副司長，劉兆佳指，在複雜嚴峻的內外形勢下，司長工作會愈來愈繁重，有副司長襄助對此應有幫助。他估計，日後特區政府的重大政策項目的數量應不少，例如參與國家五年規劃、增加土地房屋供應、粵港澳大灣區建設、北部都會區、明日大嶼計劃等，而那些政策項目又往往牽涉到跨部門的通力合作和資源調配，因此特首和司長的確需要副司長去領導、統籌和協調不同的政策項目，確保那些項目能夠儘快有效推進和完成，從而增强市民對特區政府的信心。

劉兆佳。（資料圖片）

料政策研究組直屬特首辦

李家超有意設立政策研究組，曾任中央政策首席顧問的劉兆佳估計，新設的政策研究組會設立在特首辦，直接向特首負責，協助特首了解和處理國際、國內和香港的形勢、香港的社情民意等。