架構重組︱一文看清李家超政府組織圖　設六司十五局、創新辦消失

候任特首李家超今日（17日）進一步公布政府架構重組的細節，大致吸納了現屆政府於1月提出的「三司十五局」方案，但增設3名副司長，變成「六司十五局」。本文整理李家超公布的第六屆政府架構圖。



1. 增3名副司長 變「六司十五局」

新建議加設3名副司長，分別隸屬政務司司長、財政司司長及律政司司長。須注意的是，《基本法》規定特區政府只會設3個司，但副司長一職在第48條亦有列明可以設立，所以「六司」只是一個俗稱，指未來政府新班子內會有6位司級官員。

政策局方面，將由13個增至15個，部份職稱亦有變更，15個決策局包括：

- 公務員事務局

- 教育局

- 商務及經濟發展局

- 文化體育及旅遊局

- 環境及生態局

- 醫務衞生局

- 民政及青年事務局

- 房屋局

- 運輸及物流局

- 政制及內地事務局

- 發展局

- 財經事務及庫務局

- 勞工及福利局

- 保安局

李家超新建議的政府架構圖。（立法會文件截圖）

2. 財政司下設兩小組負責土地房屋

李家超著重加快土地房屋供應、審視現有程序改善之處，因此在政綱提出設立「公營房屋項目行動工作組」、「土地房屋供應統籌組」，這一點亦反映在其新建議中。這兩個工作組，都歸財政司管轄。

創新辦於2017年林鄭上任後設立，初時由資深政務官馮程淑儀領導。但隨著馮程調任西九、新特首上場，這個部門相信會成為歷史。（資料圖片）

3. 政策研究組安排未定

現任特首林鄭月娥任內成立的「政策創新及統籌辦事處」，文件表明「未有列於此組織圖」，但過往被創新辦取代的中央政策組，亦未見於架構圖中。李家超解釋，十分重視政策加強以及研究的工作，會傾向設專組，但具體要設立什麼形式的政策研究組，要留待組班完成後再作打算。

可以預期，無論新的政策研究組以何種形式設立，定位都會與創新辦有明顯分別，換言之創新辦這個被形容為「林鄭親生仔」的部門，將來不復存在。

曾任中策組首席顧問的全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，新的政策研究組會設立在行政長官辦公室之内，直接向特首負責，協助特首瞭解和處理國際、國内和香港的形勢、香港的社情民意、香港可能面對的各種危機、香港的發展路向和戰略，以及香港發展與國家發展的對接。

新一屆政府架構將大規模改組。（資料圖片）

4. 增60職位 每年薪酬開支近億元

架構重組方案涉及增加13名政治委任官員，包括3名副司長、兩名局長、兩名副局長及6名政治助理，以及合共開設57個公務員職位，包括8個首長級職位（各司長辦公室新設的首長級職位、各副司長和局長的政務助理），以及49個分屬不同職系和職級的非首長級職位。上述13名政治委任官員及57個公務員職位的額外總薪酬開支，每年估計為94,832,000元。

新增3名副司長，薪酬定於司長與局長的中間，即為每月363,400元，附帶福利與司長看齊，但擔任職位的人員不會獲配官邸，也不會享有非實報實銷酬酢津貼。