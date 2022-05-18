政圈風聲︱拆解律政司設副手之謎　有人憂現「副作用」

候任特首李家超昨日（17日）公布政府架構重組細節，建議新政府設3名副司長，其中最令外界感意外的，相信是律政司也會增設副司長，並首次設有政治助理。

綜合多名政界人士觀察，律政司副司長的主要職責，除像李家超所指的「大外宣」，回應國際間對香港法制不符實際的說法外，另一個重要功能為和立法機關打交道，這一點在過往歷屆政府中較受忽略。不過亦有人擔心，副司長一職始終是新設，職能、權責尚待釐清，擔心副司長定位不清，隨時出現「副作用」……



律政司「政治游說」工作要求提高

比起另外兩名司長，律政司的工作被視為較獨立，不受其他部門或人士影響。不過，律政司在一些法律草擬、法制等工作上，仍然要徵詢立法會意見，而律政司司長過往不設政治助理，又沒有副司長，近年法律爭議、檢控個案大增下，司長本人工作量「超負荷」。正如政府提交立法會的文件所指，增設政治助理，可以有助與立法會議員和其他持份者組織聯繫，為律政司的工作爭取支持。在過去，律政司一般較少參與政治游說、「箍票」等工作，有官場中人指，此職責落在律政司政務專員傅小慧身上，今次增設政治任命職位，有助強化相關工作。

另有立法會議員反映，在政治現實上議員和政府溝通，一般至少找副局長會面，政治助理充其量擔當輔助角色，這個道理落在司長上亦一樣。所以單純設政治助理不可能滿足議員的需求，因此設副司長分擔溝通工作是正常之舉。

資深大狀未必願意「屈就」 DOJ直升更方便？

理論上是如此，但人選才是李家超政府要小心思考的問題。有法律界人士估計，隨著近日有消息傳出現任律政司司長鄭若驊留任機會大，相信一眾在法律界有江湖地位的資深大狀，都未必願意「屈就」當鄭若驊副手，而且當副司長亦不代表5年後有機會「坐正」，所以這職位對資深法律界人士的吸引力不高；站在鄭若驊角度，她亦未必希望找一位在法律界地位和自己「咁高咁大」的人當副手。因此，該人建議在律政司（DOJ）內的高級職位直接晉升副司長，亦是值得考慮。

有法律界人士提出，可在律政司高級職位中，挑選合適人才當副司長。（資料圖片）

湯家驊評三條件：能服眾、精通刑事及人權法、無政治包袱

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，未來律政司面對大量涉及國安法案件的檢控工作、《基本法》第23條立法、假資訊立法等，比往屆政府更忙，再加上要在國際間「說好香港法治故事」，所以工作會很繁重。不過從現實角度，他認同要在現時的大狀之中找人當副手並不容易：「你坊間一位資深大狀，點會貪你幾十萬一個月嘅副司長人工？出一次庭都唔止賺呢個數，（副司長）權力又唔係特別大。如果真係咁有熱誠服務特區，有其他更好方法。」

湯家驊認為，副司長一職不需要在法律界內有非常豐富的資歷，重點應放在善於溝通、能服眾等方面，因此事務律師或法律學者也未嘗不是好選擇。他又指，由於鄭若驊的專長為仲裁、調解，固此副司長找一位精通刑事法例、人權法的人擔任會有很大幫助。此外，由於律政司職位不適宜太政治化，所以應該找一些沒有政黨背景、無「政治包袱」的人擔任。

現任律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

政界憂權責不清變爭權

李家超新政府架構建議，共有六司十五局，司局長人數將是歷屆之冠，涉及額外13名政治委任官員（包括3名副司長、2名局長、2名副局長及6名政治助理），固然象徵新政府新人事作風。但亦有政界人士擔憂，官員人數愈加愈多，會否令架構過於臃腫，衍生其他問題。

消息人士指，行政會議昨日討論重組架構方案時，確實有人提出關注，司長尤其律政司設副司長，會否導致副司長「無嘢搵嘢做」，出現矛盾、爭權現象。有人認為，副司長最大功能是加強高層協調、統籌，但以律政司副司長而言，「唔會成日都有嘢畀你協調」，而正所謂「多隻香爐多隻鬼」，副司長定位不清，隨時變成爭權。全國港澳研究會副會長劉兆佳就指，新特首要釐清司長、副司長與局長和部門首長之間的關係，確保副司長的工作得到局長和部門首長的支持和配合，防止出現副司長角色不清、不受重視的情況發生。

有建制中人笑言，即使在行會上提出這些關注，其實都沒有太大意義，反正行會都要通過，林鄭只是配合李家超提出的建議，對於任期正在倒數的林鄭來說，如何改組都無所謂，反而一眾去向未明的問責官員，在這場討論中沉默不語。