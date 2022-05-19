公務員調薪｜人力顧問：調查包括花紅加幅驚人　華員會倡改跟通脹

公務員連續凍薪兩年後有望加薪，最新的「薪酬趨勢調查」結果出爐，在扣除遞增薪額開支後，薪酬趨勢淨指標分別為高層公務員7.26%、中層4.55%、低層2.04%。華員會會長利葵燕認為「薪酬趨勢調查」未能反映實際情況，建議按通脹調整薪酬，維持公務員士氣，同時避免造成社會分化。

人力資源顧問周綺萍則稱，中層和高層公務員的薪酬趨勢指標高得驚人，最近10年都沒見過，即使在經濟好的年度，商界加薪幅度一般只有4至5%。



華員會質疑調查不準確 參與公司不受疫情影響

利葵燕今日（19日）在電台節目表示，相信受疫情重擊的公司，未必有閒情逸致參與調查，結果大部分參與調查的公司本來都不受疫情影響，甚至受惠於疫情，未能全面反映實況。她希望政府決定調薪幅度時，多考慮通脹和社會狀況，主要彌補公務員在過去兩年因通脹而削弱的消費力，同時兼顧社會狀況，與市民共度時艱，不希望造成社會分化。

周綺萍指，去年初經濟不景，大企業加薪幅度較少，但到了去年下半年經濟好轉，因此大公司透過增加花紅來彌補員工，導致薪酬趨勢指標上升。她認為「薪酬趨勢調查」不應將花紅計算在內，因此花紅是一次性措施，目前企業在加薪上仍比較審慎。