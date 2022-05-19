政圈風聲｜公務員薪酬趨勢加幅「驚人」　行會未必照單全收

公務員薪酬趨勢調查結果出爐，在扣除遞增薪額後，薪酬趨勢淨指標分別為高層公務員7.26%、中層4.55%、低層2.04%。公務員有望「疫境」加薪，多個公務員團體都感到意外，甚至質疑調查不夠全面客觀，特別是高級公務員加幅奇高。

本港過去一年仍受疫情影響，不少行業遭重挫，公僕組織原預期薪酬調查數據欠佳，提出暫停調查及凍薪，但今次薪酬趨勢指標卻錄得正數，究竟有何原因？



調查涵金融、電訊等行業 疫情影響較輕

公務員薪酬趨勢調查結果顯示，低層公務員加薪3.2%，中層5.58%，高層更達到8.3%；在扣減平均遞增薪額開支後，公務員加薪淨指標為低層2.04%、中層4.55%、高層7.26%。根據慣例，低層公務員的加幅會跟中層「睇齊」，如單計調查結果，中層、低層同樣加4.55%。在疫情下達到如此加薪幅度，主要有三大原因。

首先，今次參與調查的公司共111間，包括83間規模較大的公司（僱員人數為100或以上），以及28間規模較小的公司（僱員人數為50至99），這些公司是在所屬行業中被視為具代表性而又被普遍認為是穩健良好的僱主。不過，調查結果很多時候取決於調查範圍，華員會會長利葵燕就指，在疫情下部份企業如零售、飲食等受創，但金融、電訊等影響不大，各行業情況本身就很不同。

她說，今次調查有涵蓋金融、保險、電訊和公共事業等私人企業，但亦無考慮部份行業出現失業、開工不足和停薪留職等情況，因此得出的數據較好，但參考價值不大。

移民潮加防疫限制 企業高層高薪留人

今次薪酬趨勢調查不僅錄得正數，最令人驚訝的是，高層公務員加幅達7.26%，人力資源顧問周綺萍形容調查結果驚人，脫離市場現實。她指本港在以往經濟非常旺盛的年度，加薪幅度最多只有4至5%，認為數字不能反映第五波疫情影響下，企業員工遭凍薪、裁員、放無薪假等狀況。

不過，近年香港出現移民潮，而嚴格防疫政策亦減低人才留港意欲，不少企業要加薪留人。薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝說，很多公司在農曆新年前決定加薪，他認為過去一年私營企業高層人士流動性或增大，企業需要留人，因此私企願意出更多花紅。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭說，調查反映去年私人市場人才流失非常嚴重，特別是中高級人員。﹙資料圖片/梁鵬威攝﹚

公務員已凍薪兩年 加薪追通脹

第三，公務員在2019年加薪之後，連續兩年凍薪，而這兩年確有通脹。根據政府統計處數據，2019年3月綜合消費物價指數為98.4，2022年3月為103.3，期間升幅為4.98%。在扣除政府一次性紓困措施後，2019年3月的綜合消費物價指數為99.7，2022年3月為104.9，期間升幅更達5.22%。上述部份疫情影響較少的企業在這兩年間確有加薪，因此參考通脹水平，公務員加薪以追回通脹，亦不能說沒道理。

政府考慮公務員薪酬調整時，薪酬趨勢淨指標是六大因素之一，還要考慮香港經濟狀況、政府財政狀況、生活費用變動、職方對薪酬調整要求，以及公務員士氣。

利葵燕：不希望公務員加薪成社會分化因素

事實上，公務員表現近年屢成爭議，例如疫情初期，不少建制派議員批評公務員未有到前線抗疫，有人質疑市民在疫情下「手停口停」，為何公務員不與市民「共渡時艱」？在這個敏感議題上，過往不時批評公務員的建制派，昨日回應時均從「大局」出發，稱很多機構也會跟隨政府加薪、調薪可提升士氣等。利葵燕亦指，希望薪酬調整可幫助公務員追上通脹，但亦要顯示與整個社會共渡時艱，不希望公務員薪酬調整成為社會分化的因素。

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊認同加薪合理 高層幅度料有調整

行政會議成員湯家驊認為，公務員薪酬已經凍結一段時間，不能輸打贏要，今年有調整亦屬合理。他認為中下層人只追回通脹沒太大問題，而高級公務員或需要負更大社會責任，最終調整水平或會跟中低層看齊。

湯家驊說，過往有先例高級公務員最終加薪幅度會有調整，與中低層看齊，不一定跟足薪酬趨勢指標。他指政府考慮調整幅度時，亦會考慮其他因素，相信最終會得出令人滿意的結果。

有行會中人指，今次得出的數字偏高，似乎與過去一年社會經濟環境並不吻合，認為有調整空間，行會未必會對調查結果照單全收。他認同公務員有積極參與抗疫工作，過去兩年亦無加人工，適度調整薪酬有助穩定士氣，但強調行會不會單單看一個指標，亦要考慮公眾接受程度，相信最終通過的版本會有調整。

根據程序，薪酬趨勢調查委員會本月25日開會，審核及考慮確認調查結果，再向政府提交，由行政長官會同行政會議拍板。