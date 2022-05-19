架構重組｜候任辦晤議員　狄志遠關注規模急膨脹：宜暫緩設副司

立法會成立小組研究下屆政府重組方案，明天（20日）首次開會。候任特首辦公室秘書長鄭鍾偉今日（19日）到立法會和議員會面，簡介重組方案，離開前未有接受傳媒訪問。立法會「研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會」主席葉劉淑儀指，會上共有22名議員發言，提出有關重組方案的詳情。

新思維狄志遠指，現屆政府原本提出的重組藍圖，並不會大規模增加人手；但候任特首李家超建議增加3個副司長，令編制規模進一步擴大。他認為就現方案討論並不足夠，分工和資源安排須有更多時間討論，只得一、兩星期討論就表決通過是「太急」，建議先執行林鄭方案會比較容易接受。



新思維狄志遠表示，鄭鍾偉會上解釋新政府重組方案所涉及的考慮，也就副司長分工和職能作出討論和解釋。他期望新政府再多講解重組後，將帶來甚麼新效果及產量，利用具體指標反映增加人手後，可真正提升效能及問責關係。

民建聯主席李慧琼則指，會議時間緊湊，故在提出希望有更多交流機會，並獲得鄭鍾偉答允。參與會面的還包括，立法會主席梁君彥、經民聯林健鋒及梁美芬、自由黨張宇人、民建聯顏汶羽、以及廖長江、洪雯及陳曼琪等。