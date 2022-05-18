架構重組︱田北辰：副司「太好人就係廢」　倡文體旅局歸屬財政司

下屆政府重組為「六司十五局」，增加13名問責官員及57個公務員職位，每年涉及額外薪酬開支約9,500萬元。實政圓桌田北辰今（18日）表示，如果新政府「做到嘢……一億一年係值得洗！」他又點評新政府破天荒設立三個「副司長」，認為人選最重要、而且最好性格「硬淨」，協調到部門，並要交出工作時間表：「如果佢乜嘢都好好人嘅，『你哋傾掂佢嚟搵我啦』，依個位就係廢！」



「做到嘢……一億一年係值得洗！」

田北辰指，副司長的具體角色及成效很視乎人選，與設置副局長一樣，「有人話副局長唔夠穩扎穩打，工作能力唔高。不過就好睇個人係咩性格啦，來緊嘅副司長一定要硬淨，唔可以太好人，一定要言必信、行必果！」他大致認同重組方案，又指現時政務司及財政司分管9及4個政策局，後者「主力簽支票，派錢，有時見財爺都會講政策上佢影響唔到，錢銀上就配合到」，但改組後兩者分工及功能清晰很多，財政司未來角色猶如在一間公司負責「推銷市場，搵生意」。

須協調政策範疇宜由同一司長管轄

未來財政司將統領「創新科技及工業局」、「運輸及物流局」及「商務及經濟發展局」等，田北辰表示，不理解為何同屬產業及市場推銷的「文化體育及旅遊局」，反而置於政務司轄下，建議改撥財政司：「財政司副司長就可以一手搞掂，唔洗去政務司長下嘅其他部門，更加好協調。」

他認為，需要協調的政策範疇最好由同一司長管轄，例如改組後，勞工、福利、教育及青年事務都由政務司管轄，可由副司長主理跨代貧窮議題，協調教育及社福等不同部門：「副司長係呢件事上就派上用場。」